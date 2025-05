Zelensky diz que discutiu defesa aérea e sanções com Trump no Vaticano

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que discutiu sistemas de defesa aérea e sanções à Rússia com Donald Trump durante o funeral do Papa Francisco no Vaticano, no que ele chamou de o melhor encontro que os dois já tiveram.

Em comentários divulgados por sua administração presidencial, Zelensky também disse que ele e o presidente dos EUA concordaram que um cessar-fogo de 30 dias entre Kiev e Moscou era o primeiro passo correto para acabar com a guerra na Ucrânia.

Ele disse que levantou o assunto das sanções com Trump na reunião improvisada da semana passada, e que a resposta de Trump a essa questão foi "muito forte". Zelensky não deu detalhes.

Ele também disse que o acordo sobre minerais essenciais assinado pelos dois países na quarta-feira foi mutuamente benéfico e que permitiria à Ucrânia defender futuros investimentos dos EUA, bem como seu próprio território e povo.

O acordo, amplamente divulgado por Trump, dará aos Estados Unidos acesso preferencial a novos acordos de minerais ucranianos e liberará investimentos americanos na reconstrução da Ucrânia.

Zelensky disse que o dinheiro seria, pelo menos inicialmente, reinvestido e não sairia da Ucrânia.

"Só se as partes, no futuro, concordarem que em 20 anos o fundo estará bem, as coisas estarão sendo construídas, haverá produção", disse ele, aparentemente se referindo à possibilidade de retiradas a longo prazo.

O acordo visa estabelecer um fundo para gerir investimentos e reter lucros. Zelensky afirmou que haverá uma divisão de 3-3 entre os indicados ucranianos e americanos no conselho de supervisão do plano, que escolherá seu diretor.

Sobre o elemento de segurança do acordo, Zelensky destacou a importância de defesas aéreas mais eficazes, que continuaram sendo um dos principais pedidos de Kiev aos seus aliados durante a invasão em grande escala da Rússia, que já dura três anos.

* É proibida a reprodução deste conteúdo