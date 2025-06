Alemanha, França e Espanha pedem negociação após ataque dos EUA

Países manifestaram preocupação com conflito entre Irã e Israel

Alemanha, França e Espanha manifestaram neste domingo (22) preocupação com a escalada no conflito entre Israel e Irã, após os ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas, pedindo negociação e contenção às partes envolvidas.

A Alemanha exortou hoje o Irã a retomar as negociações com os Estados Unidos, após os ataques norte-americanos a instalações nucleares, estimando que danificaram "grande parte do programa iraniano".

"O chanceler Friedrich Merz reiterou o apelo ao Irã para iniciar imediatamente negociações com os Estados Unidos, de forma a encontrar uma solução diplomática para o conflito", declarou, em comunicado, o porta-voz do governo alemão, na sequência de uma reunião sobre o assunto.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos atingiram "com sucesso" três instalações nucleares iranianas, os primeiros bombardeamentos norte-americanos no âmbito do conflito entre Israel e Irã.

A França pediu a contenção, de forma a evitar "qualquer escalada que possa conduzir a uma ampliação do conflito" e reafirmou a vontade de contribuir, juntamente com seus os parceiros, para uma "solução negociada".

A primeira reação pública oficial de Paris, após os ataques perpetrados à noite contra três sedes do programa nuclear iraniano, chegou pelo ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot, que sublinhou numa mensagem na rede social X que a França "não participou nestes golpes, nem na sua planificação".

"A França está convencida de que a solução duradoura desta questão passa por uma solução negociada, no âmbito do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares", disse Barrot.

O governo de Espanha expressou a máxima preocupação com a situação no Oriente Médio e defendeu a via diplomática.

"É urgente parar a violência e voltar às negociações", afirma comunicado divulgado pelo Ministério dos Assuntos Exteriores, que faz um apelo "para a contenção e para o respeito pelo direito internacional".

O Executivo sublinhou ainda que as embaixadas da Espanha no Irã e nos países da região estão funcionando para atender os espanhóis, diante de qualquer eventualidade.

