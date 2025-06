Ataques de Israel fizeram 33 mortos no norte de Gaza

Pelo menos 33 civis morreram desde a noite passada no norte e no centro da Faixa de Gaza, devido a bombardeios israelenses, de acordo com as autoridades responsáveis pelo setor da saúde no enclave.

Segundo a agência EFE, os ataques de Israel atingiram a escola Al Hurriya, localizada no bairro de Zeitun, sudeste da cidade de Gaza, que abrigava deslocados.

Na mesma cidade, as forças israelenses bombardearam também a escola de Zainba.

No total, de acordo com a EFE, morreram 33 civis.

Os ataques das forças israelenses no norte da Faixa de Gaza se intensificaram nas últimas horas.

Os ataques foram antecedidos de ordens de evacuação das áreas onde se encontravam residentes e deslocados, nas cidades de Gaza e de Jabalia, no norte do enclave palestino.

