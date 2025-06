Autoridade Palestina acusa Israel de atacar telecomunicações em Gaza

O Ministério das Telecomunicações palestino disse nesta quinta-feira (12) que as redes telefônicas e de internet foram cortadas em toda a Faixa de Gaza devido a um ataque que afetou a linha principal de fibra ótica no enclave.

De acordo com um comunicado do ministério que depende da Autoridade Palestina, com sede em Ramallah, as forças de Israel foram responsáveis pelo ataque.

O documento diz que o ataque contra instalações e infraestruturas de telecomunicações "ameaça cortar completamente a Faixa de Gaza do mundo exterior".

O ministério palestino disse ainda que o sul, o norte e o centro da Faixa de Gaza estão completamente isolados pelo segundo dia consecutivo. Informou ainda que suas equipes de manutenção não puderam chegar aos locais onde o cabo de fibra ótica está danificado, por razões de segurança.

Os correspondentes da Agência France Presse confirmaram hoje que as comunicações estão muito difíceis em todo o território há mais de 24 horas.

Segundo a France Presse, as autoridades israelenses impediram durante vários meses a reparação das linhas de telecomunicações em Gaza.

As ligações através de celular ainda são possíveis, mas a capacidade "é muito limitada", disse a porta-voz do Ministério das Telecomunicações palestino, Maysa Monayer.

"O Crescente Vermelho Palestino tem enormes dificuldades em se comunicar com as equipas [de socorro] na Faixa de Gaza devido ao corte total dos serviços de internet e de comunicações", declarou a organização médica em comunicado, acrescentando que mesmo as operações de emergência estão sendo prejudicadas.