Avião com mais de 200 passageiros cai na Índia

Um avião da Air India, com mais de duas centenas de passageiros a bordo, caiu nesta quinta-feira (12) após decolar do aeroporto indiano de Ahmedabad, no oeste do país. O voo AI171 tinha como destino Gatwick, em Londres. Estavam a bordo 232 passageiros e 12 tripulantes, confirmou à Associated Press Faiz Ahmed Kidwai, presidente da empresa indiana que supervisiona a aviação civil. Ele adiantou que o avião caiu numa área residencial - Meghani Nagar.

De acordo com a Reuters, das 242 pessoas a bordo 217 eram adultos e 11 crianças. Desses, 169 eram cidadãos indianos, 43 britânicos, sete portugueses e um cidadão do Canadá, confirmou a companhia aérea.

Pedido de socorro

O avião emitiu o sinal de mayday, o aviso de emergência, informa o regulador indiano DGCA. A entidade acrescenta que o piloto tinha 8,200 horas de experiência de voo. O copiloto tinha 1,100 horas de voo. Fez o pedido de socorro para a torre de controle, mas depois disso não foi dada resposta pela aeronave. O avião caiu imediatamente depois de decolar.

Bhupendra Patel, o primeiro-ministro de Gujarat disse na rede social X que as autoridades receberam instruções para realizar "operações imediatas de resgate e socorro" e tomar providências de estado de guerra. “Também instruí as autoridades a providenciarem um corredor verde para transportar os passageiros feridos para tratamento e garantir que todos os cuidados médicos necessários tenham prioridade no hospital”, disse.

Em declaração no X, o presidente da Air India, Natarajan Chandrasekaran, confirmou "com profundo pesar”que “o voo 171 da Air India, operando em Ahmedabad e Londres Gatwick, envolveu-se num trágico acidente".