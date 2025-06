Chefe de agência nuclear prevê "danos muito significativos" em Fordow

Os bombardeios dos Estados Unidos provavelmente causaram danos "muito significativos" às áreas subterrâneas da usina de enriquecimento de urânio de Fordow, no Irã, escavada em uma montanha, embora ninguém ainda possa dizer a extensão, disse o chefe do órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), Rafael Grossi, nesta segunda-feira.

Os Estados Unidos lançaram as maiores bombas convencionais de seu arsenal sobre as instalações nucleares iranianas no domingo (22), usando munições destruidoras de bunkers em combate pela primeira vez para tentar eliminar locais como a usina de enriquecimento de urânio de Fordow, escavada em uma montanha.

"Neste momento, ninguém, incluindo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), está em condições de avaliar completamente os danos subterrâneos em Fordow", disse Grossi em uma declaração para uma reunião de emergência do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, composta por 35 países.

A AIEA não tem conseguido realizar inspeções no Irã desde que Israel iniciou seus ataques militares às instalações nucleares do país em 13 de junho.

Danos significativos

"Dada a carga explosiva utilizada e a natureza extremamente sensível à vibração das centrífugas, espera-se que tenham ocorrido danos muito significativos", acrescentou Grossi.

Além do nível de dano causado às salas subterrâneas de enriquecimento de Fordow, uma das maiores questões em aberto é o status de seu estoque de urânio enriquecido, particularmente seus mais de 400 kg de urânio enriquecido com até 60% de pureza, um pequeno passo em relação aos cerca de 90% que são de grau para armas nucleares.

Isso é suficiente, se enriquecido ainda mais, para nove armas nucleares, de acordo com um critério da AIEA, embora o Irã diga que suas intenções são pacíficas e que não busca bombas atômicas.

O Irã, no entanto, informou à AIEA em 13 de junho, que tomaria "medidas especiais" para proteger seus materiais e equipamentos nucleares que estão sob as chamadas salvaguardas da AIEA, a supervisão prevista pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear, disse Grossi.

"Em minha resposta no mesmo dia, indiquei que qualquer transferência de material nuclear de uma instalação protegida para outro local no Irã deve ser declarada à agência", afirmou Grossi.

"Quaisquer medidas especiais do Irã para proteger seus materiais e equipamentos nucleares podem ser tomadas de acordo com as obrigações de salvaguardas do Irã. Isso é possível", finalizou.