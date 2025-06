Comitê do Irã aprova plano para suspender cooperação com AIEA

Projeto ainda precisa do aval do plenário do Parlamento

O Comitê de Segurança Nacional do Parlamento do Irã aprovou o esboço geral de um projeto de lei destinado a suspender totalmente a cooperação de Teerã com o órgão de fiscalização nuclear da ONU, informou a agência de notícias semioficial Tasnim, citando o porta-voz do comitê, Ebrahim Rezaei.

Ele disse que, de acordo com o projeto de lei, a instalação de câmeras de vigilância, a permissão de inspeções e a apresentação de relatórios à AIEA serão suspensas enquanto a segurança das instalações nucleares não for garantida.

O plenário do Parlamento ainda precisa aprovar o projeto de lei.

As Forças Armadas do Irã atacaram nesta segunda-feira (23) a base militar dos Estados Unidos (EUA) Al-Udeid, no Catar, país do Oriente Médio. A informação foi divulgada primeiro pelas agências de notícias do Irã Fars News e IRNA News, tendo já sido confirmada pelo governo do Catar, que condenou a ação e disse ter interceptado os mísseis.

O ataque foi a resposta do governo iraniano aos bombardeios dos EUA contra três instalações nucleares iranianas no sábado (21).

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse nesta segunda-feira que o ataque de Teerã à base militar norte-americana foi uma resposta à "agressão dos EUA contra a integridade territorial e a soberania do Irã".

Ele disse que o Irã estará pronto para responder novamente em caso de novas ações por parte dos EUA, de acordo com um comunicado publicado pela conta do Ministério das Relações Exteriores do Irã no Telegram.

*É proibida a reprodução deste conteúdo