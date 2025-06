Coreia do Norte sofre grande pane de internet

A internet da Coreia do Norte foi atingida neste sábado (7) por grande pane que durou várias horas, interrompendo a conexão com sites do governo, serviços oficiais de notícias online e separando o país do espaço cibernético.

Não ficou claro o que causou a falha, mas pode ter sido algo interno e não um ataque cibernético, disseram técnicos que monitoram a infraestrutura de internet e tecnologia da Coreia do Norte.

Os principais serviços oficiais de notícias da Coreia do Norte, seu Ministério das Relações Exteriores e a companhia aérea nacional Air Koryo estavam entre os sites inacessíveis neste sábado, antes de começarem a voltar lentamente, de acordo com verificações da Reuters.

Toda a infraestrutura de internet da Coreia do Norte não estava aparecendo nos sistemas que monitoram as atividades de internet, e os serviços de e-mail também foram afetados, disse Junade Ali, um pesquisador baseado no Reino Unido que monitora a internet norte-coreana.

"É difícil dizer se isso é intencional ou acidental, mas parece que é algo interno e não um ataque."

As autoridades do centro de resposta ao terrorismo cibernético da Coreia do Sul, uma divisão da polícia, não puderam ser contactadas para comentar o assunto.

Martyn Williams, especialista em tecnologia e infraestrutura da Coreia do Norte no Stimson Center também disse que a causa parecia ser interna.

A Coreia do Norte tem um dos sistemas de internet mais controlados do mundo, incluindo o acesso a qualquer forma de comunicação online. O público em geral tem acesso apenas a uma intranet criada pelo governo e que não está conectada à rede global mais ampla.

Alguns membros da elite do governo e da liderança têm permissão para acessar a internet de forma aberta, e os sites oficiais e de notícias geralmente veiculam propaganda para o público externo.

Em anos anteriores, a Coreia do Norte sofreu grandes panes na internet, suspeitando-se que tenham sido causadas por ataques cibernéticos.

