Fundação suspende ajuda em Gaza após disparos; 10 pessoas morreram

Mortes ocorreram em Jabália, no norte do enclave

Dez palestinos foram mortos por disparos de tanques israelenses em Gaza nesta sexta-feira (6), informaram autoridades de saúde locais. Um grupo apoiado pelos Estados Unidos e por Israel, que distribui ajuda no enclave, disse que todos os seus locais de distribuição estavam fechados até segunda ordem.

As Forças Armadas israelenses não fizeram comentários imediatos sobre o relato das dez mortes em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, devastada pela guerra.

A Fundação Humanitária de Gaza (GHF) pediu aos moradores que se afastem dos locais de distribuição de ajuda "para sua segurança", após uma série de tiroteios mortais.

A GHF, que na semana passada começou a distribuir refeições aos palestinos famintos dentro de Gaza, disse que uma data de reabertura seria anunciada mais tarde.

A GHF abriu dois locais no sul de Gaza nessa quinta-feira (5), depois de fechar todos os seus centros no dia anterior, na sequência de disparos nas proximidades das operações. Até o momento, ela operou quatro centros de distribuição.

A fundação ignora as agências de ajuda tradicionais e tem sido criticada por organizações humanitárias, incluindo as Nações Unidas, por suposta falta de neutralidade, o que ela nega.

A GHF interrompeu as distribuições na quarta-feira e disse que estava pressionando as forças israelenses para melhorar a segurança dos civis além do perímetro de suas operações, depois que dezenas de palestinos foram mortos a tiros perto do local de Rafah durante três dias consecutivos.

Os militares israelenses disseram no domingo e na segunda-feira que seus soldados haviam disparado tiros de advertência. Na terça-feira, afirmaram que as forças também dispararam tiros de advertência antes de atacar palestinos que, segundo eles, estavam avançando em direção às tropas. A GHF afirma que a ajuda foi distribuída com segurança em suas instalações, sem incidentes.

Israel intensificou novamente uma ofensiva contra o grupo militante Hamas, dominante em Gaza, desde que rompeu um cessar-fogo de dois meses em março, em uma guerra desencadeada pelo ataque transfronteiriço do Hamas em 7 de outubro de 2023.

