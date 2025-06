Gaza: disparos de tanques de Israel contra multidão faminta matam 51

Tanques israelenses dispararam contra uma multidão que tentava obter auxílio de caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza na segunda-feira (16), matando pelo menos 51 pessoas, segundo médicos, em um dos incidentes mais sangrentos já ocorridos na crescente violência, enquanto moradores desesperados lutam por comida.

Um vídeo compartilhado nas mídias sociais mostrou cerca de uma dúzia de corpos mutilados em uma rua de Khan Younis, no Sul da Faixa de Gaza.

As Forças Armadas israelenses reconheceram ter disparado na área e disseram que estavam investigando o incidente.

Testemunhas oculares entrevistadas pela Reuters disseram que os tanques israelenses dispararam pelo menos dois projéteis contra uma multidão de milhares de pessoas que se reuniram na principal via do leste que atravessa Khan Younis, na esperança de obter alimentos dos caminhões de ajuda que usam a rota.

"De repente, eles nos deixaram seguir em frente e fizeram com que todos se reunissem, e então começaram a cair projéteis, projéteis de tanque", disse Alaa, uma testemunha entrevistada pela Reuters no Hospital Nasser, onde as vítimas feridas estavam espalhadas pelo chão e nos corredores devido à falta de espaço.

"Ninguém está olhando para essas pessoas com misericórdia. As pessoas estão morrendo, estão sendo despedaçadas, para conseguir comida para seus filhos. Olhe para essas pessoas, todas elas estão sendo despedaçadas para conseguir farinha para alimentar seus filhos."

Médicos disseram que pelo menos 51 pessoas foram mortas e 200 ficaram feridas, pelo menos 20 delas em estado crítico. As vítimas estavam sendo levadas às pressas para o hospital em carros civis, riquixás e carroças de burro.

Em uma declaração, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram: "hoje cedo, foi identificada uma aglomeração adjacente a um caminhão de distribuição de ajuda que ficou preso na área de Khan Yunis, e próximo às tropas das IDF que operam na área."

"As IDF estão cientes de relatos sobre vários indivíduos feridos por disparos das IDF após a aproximação da multidão. Os detalhes do incidente estão sendo analisados. As IDF lamentam qualquer dano a indivíduos não envolvidos e trabalham para minimizar ao máximo os danos a eles, mantendo a segurança de nossas tropas."

Os médicos disseram que pelo menos 14 outras pessoas também foram mortas em disparos de tiros israelenses separados e ataques aéreos em outras partes do enclave, elevando o número de mortos na terça-feira para pelo menos 65.

Assassinatos em massa

O incidente foi o mais recente em uma série de assassinatos em massa quase diários de palestinos que buscavam ajuda nas últimas três semanas, desde que Israel suspendeu parcialmente um bloqueio total ao território que havia imposto por quase três meses.

Israel tem canalizado grande parte da ajuda que agora permite entrar em Gaza por meio de um novo grupo apoiado pelos EUA e por Israel, a Fundação Humanitária de Gaza (GHF, da sigla em inglês), que opera alguns locais de distribuição em áreas protegidas pelas forças israelenses.

As Nações Unidas rejeitam o sistema por considerá-lo inadequado, perigoso e uma violação das regras de imparcialidade humanitária. Israel afirma que ele é necessário para evitar que os combatentes do Hamas desviem a ajuda, o que o Hamas nega.

As autoridades de Gaza afirmam que centenas de palestinos foram mortos tentando chegar às instalações da GHF, incluindo 23 pessoas mortas por tiros israelenses na segunda-feira (16) em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

A GHF informou em um comunicado à imprensa no final da segunda-feira que havia distribuído mais de três milhões de refeições em seus quatro locais de distribuição sem incidentes.