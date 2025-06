Irã diz que 71 pessoas morreram em ataque israelense à prisão de Evin

O ataque de Israel à prisão de Evin, na capital do Irã, Teerã, em 23 de junho, matou 71 pessoas, disse o porta-voz do Judiciário iraniano, Asghar Jahangir, neste domingo.

No final de uma guerra aérea com o Irã, Israel atacou a prisão mais famosa de Teerã para prisioneiros políticos, em uma demonstração de que estava expandindo seus alvos para além das instalações militares e nucleares, visando os símbolos do sistema governamental do Irã.

"No ataque à prisão de Evin, 71 pessoas foram martirizadas, incluindo funcionários administrativos, jovens que cumpriam o serviço militar, detentos, familiares de detentos que os visitavam e vizinhos que moravam nas proximidades da prisão", disse Jahangir em comentários veiculados pelo Mizan, veículo de notícias do Judiciário.

Jahangir havia dito anteriormente que parte do prédio administrativo da prisão de Evin havia sido danificada no ataque e que pessoas haviam sido mortas e feridas. O Judiciário acrescentou que os demais detentos haviam sido transferidos para outras prisões na província de Teerã.

A prisão de Evin abriga vários estrangeiros, incluindo dois cidadãos franceses detidos por três anos.

"O ataque que teve como alvo a prisão de Evin, em Teerã, colocou nossos cidadãos Cecile Kohler e Jacques Paris em perigo. É inaceitável", disse o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, na mídia social X após o ataque.

