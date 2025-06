Israel ataca sede de emissora de televisão oficial do Irã

Israel atacou a sede da televisão oficial do Irã, em Teerã, conhecida como Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), nesta segunda-feira (16). Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma apresentadora ao vivo no estúdio, enquanto o cenário e a câmera tremem durante um bombardeio.

De acordo com a Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA), veículo oficial do governo iraniano, não há informações sobre mortos e feridos. A programação ao vivo foi brevemente interrompida, mas voltou ao normal alguns minutos depois.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmou em uma publicação em sua conta no X (antigo Twitter) que o ataque israelense à televisão nacional foi um crime de guerra.

“O regime israelense é o maior inimigo da verdade e o assassino número 1 de jornalistas e profissionais da mídia”, disse.



Entenda o conflito

Desde a semana passada, os bombardeios de Israel a centrais nucleares, instalações militares e cidades iranianas ressuscitaram o medo de uma nova guerra no Oriente Médio. Em meio às reações do Irã, que retaliou os bombardeios, há o receio de uma escalada que pode terminar em uso de armas nucleares e se alastrar para outras regiões.

