Mais da metade de Tuvalu poderão ficar submersos em 2050

Primeiro-ministro do pequeno Estado do Pacífico pede ajuda a países

O primeiro-ministro de Tuvalu, pequeno Estado insular do Pacífico, alertou nesta quinta-feira (12) que, devido à subida do mar, mais da metade do território poderão estar submersos em 2050 e pediu financiamento para o programa de adaptação costeira.

Feleti Teo está em Nice, na França, onde participa da Conferência das Nações Unidos sobre o Oceano (UNOC3). e disse que "o aumento do nível da água do mar é a grande ameaça para Tuvalu".

"Em 2050, 60% de Tuvalu estarão cobertos pelo mar, será um grande desastre. Ponham-se na minha situação", alertou.

"O nosso território está comprometido, não temos opção, não há montanhas para onde possamos nos mover", afirmou, acrescentando que o país está sentindo o efeito das alterações climáticas que provocam a subida do nível da água do mar.

Como parte de um tratado com Camberra para fazer face ao problema, os primeiros tuvaluanos (cerca de 300) poderão se candidatar a viver na Austrália, lembrou.

O pequeno país é constituído por nove ilhas de coral e tem 11 mil habitantes.

Feleti Teo disse ainda que sempre que tem oportunidade "pede financiamento para poder se adaptar e ter mais tempo" para lidar com o problema. Ele iniciou um programa de adaptação costeira que consiste em mover areia para o interior da ilha.

"O problema é que não tem havido financiamento, apenas US$ 4 milhões (3,45 milhões de euros)", disse.

Alertou ainda os países presentes na UNOC3 para a necessidade de "cortar as emissões que provocam as alterações climáticas".

"Espero que nos ouçam. Como pequeno país não temos essa influência, mas precisamos de manter a pressão para continuar a contar a nossa história", afirmou.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.