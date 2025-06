Mais de 200 pessoas morrem em queda de avião da Air India

Mais de 200 pessoas morreram na queda de um avião da Air India com destino a Londres, com 242 pessoas a bordo, minutos após decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste do país, nesta quinta-feira (12), segundo as autoridades, no pior desastre aéreo do mundo em uma década.

O avião caiu em uma área residencial, colidindo com um albergue de uma faculdade de medicina perto do aeroporto durante a hora do almoço. O avião estava indo para o Aeroporto de Gatwick, sul da capital britânica.

O chefe de polícia da cidade, G.S. Malik, disse à Reuters que 204 corpos foram recuperados do local do acidente. Não houve relatos de sobreviventes encontrados, e o jornal Indian Express informou que todos os 242 a bordo morreram, citando a polícia.

Malik disse que os corpos recuperados poderiam incluir tanto passageiros quanto pessoas mortas em terra.

Parentes das vítimas foram solicitados a fornecer amostras de DNA para identificar os mortos, afirmou o secretário estadual de Saúde, Dhananjay Dwivedi.

"O prédio em que o avião caiu é um albergue de médicos. Já liberamos quase 70% a 80% da área e liberaremos o restante em breve", declarou um policial aos repórteres.

Partes do avião estavam espalhadas ao redor do prédio no qual ele se chocou, segundo fotografias e vídeos do local. A cauda do avião estava presa no topo da construção.

O canal de TV CNN News-18 da Índia informou que o avião caiu em cima da área de refeições do albergue estatal B.J. Medical College, matando também muitos estudantes de medicina.

Entre os passageiros havia 217 adultos, 11 crianças e dois bebês, disse uma fonte à Reuters. Entre eles, 169 eram cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, informou a Air India.

O site de rastreamento de aviação Flightradar24 informa que o avião é um Boeing 787-8 Dreamliner, uma das aeronaves de passageiros mais modernas em serviço.

Esse foi o primeiro acidente com o Dreamliner, que começou a voar comercialmente em 2011, de acordo com o banco de dados da Aviation Safety Network.

O avião que caiu nesta quinta-feira voou pela primeira vez em 2013 e foi entregue à Air India em janeiro de 2014, informou o Flightradar24.

"Neste momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos mais atualizações", declarou a Air India no X.

Queda

O acidente ocorreu logo após a decolagem do avião, informaram os canais de televisão. Um canal mostrou o avião decolando sobre uma área residencial e depois desaparecendo da tela antes que um enorme jato de fogo pudesse ser visto subindo ao céu.

As imagens mostraram destroços em chamas, com uma espessa fumaça preta subindo perto do aeroporto. Também mostraram pessoas sendo movidas em macas e levadas em ambulâncias.

"Minha cunhada estava indo para Londres. Em uma hora, recebi a notícia de que o avião havia caído", disse Poonam Patel, parente da passageira, à agência de notícias ANI no hospital do governo em Ahmedabad.

Ramila, mãe de um estudante da faculdade de medicina, declarou à ANI que seu filho tinha ido ao albergue para o intervalo do almoço quando o avião caiu.

"Meu filho está bem e eu falei com ele. Ele pulou do segundo andar, então sofreu alguns ferimentos", informou.

De acordo com o controle de tráfego aéreo do Aeroporto de Ahmedabad, a aeronave partiu às 13h39 (horário local) da pista 23. Ela emitiu um chamado sinalizando uma emergência, mas depois disso não houve resposta da aeronave.

O Flightradar24 também disse que recebeu o último sinal da aeronave segundos depois de sua decolagem.

O consultor de Segurança Aeroespacial dos Estados Unidos Anthony Brickhouse disse que um sinal problemático dos vídeos da aeronave era que o trem de pouso estava abaixado em uma fase do voo em que normalmente estaria levantado.

"Se você não soubesse o que estava acontecendo, pensaria que o avião estava se aproximando de uma pista", disse Brickhouse.

A Boeing disse que estava ciente dos relatos iniciais e que estava trabalhando para reunir mais informações. As ações da Boeing caíram 6,8%, para US$ 199,13 nas negociações de pré-mercado.

A GE Aerospace, fabricante de motores de aeronaves, afirmou que montaria uma equipe para ir à Índia analisar os dados da cabine do piloto, informou a CNBC TV18 da Índia.

O Reino Unido está trabalhando com as autoridades indianas para estabelecer urgentemente os fatos relacionados ao acidente e dar apoio aos envolvidos, disse o Ministério das Relações Exteriores do país em um comunicado publicado em seu site.

"A tragédia em Ahmedabad nos deixou atônitos e tristes", postou o primeiro-ministro indiano Narendra Modi no X. "É de partir o coração", acrescentou.

* Reportagem de Sumit Khanna em Ahmedabad, Sakshi Dayal, Tanvi Mehta, Aditi Shah, Aditya Kalra, Shilpa Jamkhandikar, Krishna Das e Shivam Patel, em Nova Délhi.

