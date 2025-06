Mísseis iranianos atingem Tel Aviv e Haifa

Mísseis iranianos atingiram Tel Aviv e a cidade portuária de Haifa, em Israel, antes do amanhecer desta segunda-feira (16), matando pelo menos oito pessoas e destruindo casas. O ministro da Defesa de Israel advertiu que os moradores de Teerã "pagarão o preço e logo".

O Irã disse que seu Parlamento está preparando um projeto de lei para deixar o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), acrescentando que Teerã continua se opondo ao desenvolvimento de armas de destruição em massa. A aprovação do projeto de lei pode levar várias semanas.

Acredita-se que Israel tenha um arsenal nuclear considerável, mas isso não é confirmado nem negado. É o único Estado do Oriente Médio que não assinou o TNP.

As Forças Armadas de Israel, que destruíram a liderança nuclear e militar do Irã com ataques aéreos, informaram hoje ter matado quatro autoridades graduadas de inteligência, incluindo o chefe da organização de inteligência da Guarda Revolucionária.

Autoridades israelenses disseram que um total de sete mísseis, dos menos de 100 disparados pelo Irã durante a noite, caíram em Israel. Um porta-voz militar também afirmou que Israel havia destruído mais de um terço dos lançadores de mísseis superfície-superfície do Irã.

Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas em Israel na blitz noturna, parte de uma onda de ataques de Teerã em retaliação aos ataques de Israel contra os programas de mísseis nucleares e balísticos do inimigo declarado Irã.

O Irã, enfrentando sua pior falha de segurança desde a Revolução Islâmica de 1979, afirmou que dezenas de supostos sabotadores e "espiões" ligados a Israel foram presos desde o início do conflito.

A moeda iraniana perdeu pelo menos 10% de seu valor em relação ao dólar norte-americano desde o início do maior ataque de Israel contra seu antigo inimigo, na sexta-feira passada.

Os perigos de uma escalada ainda maior pairavam sobre uma reunião de líderes do G7 no Canadá, com o presidente dos EUA, Donald Trump, expressando esperança, no domingo, de que um acordo poderia ser feito, mas nenhum sinal de que a luta diminuiria no quarto dia de guerra.

A estabilidade geopolítica no Oriente Médio já estava prejudicada pelos efeitos colaterais da guerra de Gaza entre Israel e o grupo militante palestino Hamas.

No total, 24 pessoas em Israel foram mortas até agora nos ataques com mísseis iranianos, todas elas civis.

O número de mortos no Irã chegou a pelo menos 224, com civis representando 90% das vítimas, informou um porta-voz do Ministério da Saúde iraniano.

A mídia estatal iraniana noticiou que o Hospital Farabi e áreas vizinhas na província ocidental de Kermanshah, foram atingidos por um ataque com mísseis, causando sérios danos materiais.

Em Israel, operações de busca e resgate estavam em andamento em Haifa, onde cerca de 30 pessoas ficaram feridas, segundo os serviços de emergência, enquanto dezenas de socorristas corriam para as zonas de ataque. Incêndios foram vistos em uma usina de energia perto do porto.

Imagens de vídeo mostraram vários mísseis sobre Tel Aviv, e explosões puderam ser ouvidas no local e em Jerusalém.

Vários prédios residenciais em um bairro densamente povoado de Tel Aviv foram destruídos em um ataque que explodiu as janelas de hotéis e casas, perto da filial da embaixada dos Estados Unidos (EUA) na cidade. O embaixador dos EUA disse que o prédio sofreu pequenos danos, mas não houve feridos entre os funcionários.

"É aterrorizante"

Guydo Tetelbaun estava em seu apartamento em Tel Aviv quando os alertas chegaram, pouco depois das 4h da manhã.

"Como de costume, fomos para o (abrigo) que fica do outro lado da rua. Em poucos minutos, a porta do (abrigo) explodiu", disse o chef de 31 anos.

"Algumas pessoas entraram ensanguentadas, todas cortadas. E quando chegamos ao apartamento, depois que a situação se acalmou, vimos que não havia muita coisa. As paredes foram derrubadas, não há mais vidros", acrescentou.

"É aterrorizante porque é muito desconhecido. Pode ser o início de um longo período assim, ou pode piorar, ou, com sorte, melhorar, mas o desconhecido é o mais assustador."

Os mísseis, antes do amanhecer, também atingiram perto de Shuk HaCarmel, um mercado popular em Tel Aviv que normalmente atrai grandes multidões que compram frutas e legumes frescos. Uma rua residencial na vizinha Petah Tikva e uma escola na cidade judaica ultraortodoxa de Bnei Brak também foram atingidas.

Os guardas revolucionários do Irã disseram que o último ataque empregou um novo método que fez com que os sistemas de defesa de várias camadas de Israel se alvejassem mutuamente e permitiu que Teerã atingisse com sucesso muitos alvos, sem fornecer mais detalhes.

A Força de Defesa de Israel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre os ataques. Não houve relatos em Israel de mísseis interceptadores atingindo uns aos outros. As autoridades israelenses afirmam repetidamente que seus sistemas de defesa não estão 100% e alertaram sobre os dias difíceis que estão por vir.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse em comunicado:

"O arrogante ditador de Teerã se tornou um assassino covarde, que tem como alvo a frente civil de Israel para impedir que as forças continuem o ataque que está colapsando sua capacidade".

"Os moradores de Teerã pagarão o preço, e em breve."

Mais tarde, Katz emitiu declaração separada, afirmando que Israel não tem intenção de prejudicar deliberadamente os moradores de Teerã.