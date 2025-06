Negociações nucleares entre EUA e Irã são canceladas, diz Omã

A mais recente rodada de negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irã, programada para domingo (15) em Mascate, não será realizada, disse neste sábado (14) o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, na plataforma de mídia social X.

Omã vinha atuando como mediador nas negociações.

A declaração de Albusaidi vem um dia após Israel lançar uma ampla ofensiva aérea contra o Irã, matando comandantes e cientistas e bombardeando instalações nucleares, em uma tentativa de impedir o país de desenvolver uma arma atômica.

Uma autoridade de alto escalão do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, falando sob condição de anonimato, confirmou que as negociações de domingo foram canceladas.

Washington, no entanto, permanece comprometido com as negociações e espera que "os iranianos voltem à mesa em breve", disse a autoridade.