ONU acusa Israel de extermínio por ataques a escolas de Gaza

Uma comissão internacional de inquérito das Nações Unidas afirmou nesta terça-feira (10) que os ataques israelenses contra escolas e locais religiosos e culturais em Gaza constituem crimes de guerra e de extermínio contra a humanidade.

"A destruição generalizada de infraestruturas em Gaza, o desmantelamento do seu sistema educativo e os ataques a locais culturais e religiosos não afetam apenas os palestinos, mas comprometem também o futuro do povo palestino, incluindo o direito à autodeterminação", conclui a comissão em relatório.

Num comunicado que acompanha o documento, a comissão acusa Israel de ter "aniquilado o sistema educativo de Gaza e destruído mais da metade dos locais religiosos e culturais, em meio à ofensiva generalizada e incessante contra o povo palestino, durante a qual as forças israelenses cometeram crimes de guerra e de extermínio contra a humanidade.

"O fato de Israel visar a vida educativa, cultural e religiosa do povo palestino prejudicará as gerações atuais e futuras, ao comprometer o seu direito à autodeterminação", acrescenta a antiga presidente do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, juíza no Tribunal Penal Internacional (TPI) e alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.