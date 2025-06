Papa Leão XIV pede que "diplomacia silencie as armas" antes de abismo

O papa Leão XIV fez um apelo, neste domingo (22), pela paz no Oriente Médio e disse que a comunidade internacional tem uma “responsabilidade moral” de interromper a guerra "antes que se torne um abismo irreparável".

“Chegam notícias alarmantes do Oriente Médio, especialmente do Irã”, disse o papa.

“Neste cenário dramático, que inclui Israel e Palestina, o sofrimento cotidiano da população corre o risco de cair no esquecimento, especialmente em Gaza e em outros territórios, onde a ajuda humanitária se torna cada vez mais urgente”, afirmou o líder religioso.

"Hoje, mais do que nunca, a humanidade clama e implora pela paz. É um grito que exige responsabilidade e razão, e não deve ser sufocado pelo clamor das armas e pelas palavras retóricas que incitam o conflito."

Leão XIV lembrou que a guerra não resolve os problemas, pelo contrário, os amplifica e produz feridas profundas na história dos povos, que levam gerações para cicatrizar. "Nenhuma vitória armada pode compensar a dor das mães, o medo das crianças, o futuro roubado. Que a diplomacia silencie as armas. Que as nações moldem seu futuro com obras de paz, não com violência e conflitos sangrentos."

Neste sábado (21), os Estados Unidos atacaram três usinas nucleares iranianas e exigiu o fim do programa nuclear do Irã. Israel já havia feito outros ataques ao país, com a mesma exigência, mas a ação norte-americana elevou o nível de tensão para um novo patamar. Forças iranianas atacaram Israel neste domingo com mais de 40 mísseis.

