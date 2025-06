Profissionais de saúde argentinos protestam contra cortes de Milei

Profissionais de saúde de um dos centros médicos mais importantes de Buenos Aires marcharam pela cidade na quinta-feira (26 de junho) para protestar contra os graves déficits orçamentários que estão paralisando as operações e forçando os funcionários a trabalhar por salários que mal cobrem suas despesas básicas.

Centenas de profissionais médicos do Hospital de Clínicas, afiliado à Universidade de Buenos Aires, se reuniram em frente ao estabelecimento segurando faixas com os dizeres: "A vocação não paga o aluguel" e "A saúde não pode esperar. Cortes orçamentários matam".

Os manifestantes exigiram ação imediata para lidar com o que descrevem como uma crise cada vez mais profunda no sistema de saúde do país.

A manifestação reflete as crescentes tensões com as políticas econômicas do presidente Javier Milei. O líder ultraliberal implementou cortes agressivos de gastos em todos os setores do governo.

