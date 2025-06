Rússia e Ucrânia intensificam guerra às vésperas de negociação de paz

Na véspera das negociações de paz, a Ucrânia e a Rússia aumentaram drasticamente a guerra com uma das maiores batalhas de drones do conflito, uma ponte rodoviária russa explodida sobre um trem de passageiros e um ambicioso ataque a bombardeiros com capacidade nuclear nas profundezas da Sibéria.

Após dias de incerteza sobre a participação da Ucrânia nas negociações, o presidente Volodymyr Zelenskiy disse que o ministro da Defesa, Rustem Umerov, se sentaria com autoridades russas na segunda rodada de negociações diretas de paz em Istambul na segunda-feira.

As conversações, propostas pelo presidente Vladimir Putin, renderam até o momento a maior troca de prisioneiros da guerra, mas nenhum consenso sobre como interromper os combates.

Em meio a conversas sobre paz, no entanto, houve muita guerra.

Pelo menos sete pessoas morreram e 69 ficaram feridas quando uma ponte rodoviária na região russa de Bryansk, vizinha da Ucrânia, foi explodida sobre um trem de passageiros que ia para Moscou com 388 pessoas a bordo. Ninguém ainda reivindicou a responsabilidade.

A Ucrânia atacou bombardeiros russos de longo alcance com capacidade nuclear em uma base militar nas profundezas da Sibéria no domingo, o primeiro ataque desse tipo até agora a partir das linhas de frente, a mais de 4.300 km de distância. Um funcionário da inteligência ucraniana disse que 40 aviões de guerra russos foram atingidos.

A Rússia lançou 472 drones contra a Ucrânia durante a noite, segundo a força aérea ucraniana, o maior total noturno da guerra até o momento. A Rússia também lançou sete mísseis, disse a força aérea.

A Rússia disse que avançou mais profundamente na região de Sumy, na Ucrânia, e mapas pró-ucranianos de fonte aberta mostraram que a Rússia tomou 450 quilômetros quadrados de terras ucranianas em maio, seu avanço mensal mais rápido em pelo menos seis meses.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que a Rússia e a Ucrânia fizessem a paz e ameaçou se afastar caso não o fizessem - potencialmente empurrando a responsabilidade de apoiar a Ucrânia para os ombros das potências europeias - que têm menos dinheiro e estoques de armas muito menores do que os Estados Unidos.

De acordo com o enviado de Trump, Keith Kellogg, os dois lados apresentarão na Turquia documentos descrevendo suas ideias para os termos de paz, embora esteja claro que, após três anos de guerra intensa, Moscou e Kiev continuam distantes.

Putin ordenou que dezenas de milhares de tropas invadissem a Ucrânia em fevereiro de 2022, após oito anos de combates no leste da Ucrânia entre separatistas apoiados pela Rússia e tropas ucranianas. Os Estados Unidos dizem que mais de 1,2 milhão de pessoas foram mortas e feridas na guerra desde 2022.

Trump chamou Putin de "louco" e repreendeu Zelenskiy em público no Salão Oval, mas o presidente dos EUA também disse que acha que a paz é alcançável e que, se Putin atrasar, ele poderá impor sanções duras à Rússia.

Em junho do ano passado, Putin estabeleceu seus termos iniciais para um fim imediato da guerra: A Ucrânia deve abandonar suas ambições na Otan e retirar suas tropas de todo o território de quatro regiões ucranianas reivindicadas e controladas principalmente pela Rússia.

Os negociadores ucranianos em Istambul apresentarão ao lado russo um roteiro proposto para alcançar um acordo de paz duradouro.

De acordo com o documento, não haverá restrições à força militar da Ucrânia depois que um acordo de paz for fechado, nenhum reconhecimento internacional da soberania russa sobre partes da Ucrânia tomadas pelas forças de Moscou e reparações para a Ucrânia.

O documento também afirma que a localização atual da linha de frente será o ponto de partida para as negociações sobre o território. Atualmente, a Rússia controla um pouco menos de um quinto da Ucrânia, ou cerca de 113.100 quilômetros quadrados, aproximadamente o mesmo tamanho do estado americano de Ohio.