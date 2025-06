Rússia lança um dos maiores ataques aéreos contra Kiev

A Rússia lançou um de seus maiores ataques aéreos contra Kiev em mais de três anos de guerra e atingiu uma maternidade na cidade de Odessa, no sul do país. Os ataques mataram pelo menos duas pessoas, disseram autoridades nesta terça-feira (10).

Os ataques noturnos seguiram-se ao maior lançamento de drones da Rússia na guerra contra a Ucrânia, nessa segunda-feira (9), e fazem parte da intensificação dos bombardeios que Moscou diz ser retaliação aos ataques das forças ucranianas.

Explosões barulhentas sacudiram Kiev e explosões e fogo iluminaram o céu nas primeiras horas da manhã de hoje, deixando uma nuvem de fumaça pesada sobre a cidade, disseram testemunhas à Reuters.

Pelo menos quatro pessoas foram atendidas no hospital depois que sete dos dez distritos da capital foram atingidos, informaram autoridades municipais.

"Hoje foi um dos maiores ataques a Kiev", disse o presidente Volodymyr Zelensky. "Os ataques de mísseis russos e Shahed (drones) abafam os esforços dos Estados Unidos e de outras partes do mundo para forçar a Rússia à paz."

Zelensky pediu aos aliados da Ucrânia que tomem medidas para forçar a Rússia à paz, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, pediu novas sanções imediatas e sistemas de defesa aérea.

Embora Moscou e Kiev tenham mantido duas rodadas de negociações diretas de paz nas últimas semanas, o único progresso tangível foi um acordo sobre a troca de prisioneiros de guerra, e a Rússia continuou a avançar na linha de frente no leste da Ucrânia.

Moscou e Kiev se culpam mutuamente pela falta de progresso no sentido de acabar com a guerra, que se arrasta desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem expressado frustração com ambos os lados.

A Rússia suspendeu temporariamente os voos durante a noite em quatro aeroportos de Moscou, no aeroporto Pulkovo de São Petersburgo e em aeroportos de mais nove cidades depois que o Ministério da Defesa disse que a Ucrânia havia lançado mais drones contra o país Rússia, disseram autoridades.

Os voos em Moscou e outras cidades foram restaurados mais tarde. Não foram registrados danos.

"Noite difícil"

A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia havia disparado 315 drones em todo o país, dos quais 277 foram derrubados. Todos os sete mísseis lançados pela Rússia também foram derrubados.

Os alertas de ataque aéreo em Kiev e na maioria das regiões ucranianas duraram cinco horas, até por volta das 5h da manhã, de acordo com informações divulgadas pelos militares.

"Uma noite difícil para todos nós", disse Timur Tkachenko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, no Telegram.

Moscou intensificou os ataques à Ucrânia após a ofensiva de Kiev contra bombardeiros estratégicos em bases aéreas dentro da Rússia em 1º de junho. Moscou também culpou Kiev por explosões de pontes no mesmo dia, que mataram sete pessoas e feriram outras.

Na última semana, a Rússia lançou 1.451 drones e 78 mísseis para atacar o país, de acordo com dados da Força Aérea ucraniana.

Na cidade portuária de Odessa, no sul do país, um ataque de drones durante a noite atingiu um prédio de emergência médica, uma maternidade e prédios residenciais, disse o governador regional Oleh Kiper no Telegram.

Dois homens foram mortos no ataque à cidade, mas pacientes e funcionários foram retirados com segurança da maternidade, segundo ele.

Ambos os lados negam ter civis como alvo, mas milhares de civis foram mortos no pior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a grande maioria ucranianos.

(Reportagem adicional de Lidia Kelly