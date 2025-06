Rússia mata pelo menos 16 pessoas em ataques a Kiev e outras cidades

A Rússia arrasou uma parte de um prédio de apartamentos em Kiev nesta terça-feira (17), em seu ataque mais mortal à capital ucraniana deste ano, com centenas de drones e dezenas de mísseis que mataram pelo menos 16 pessoas e feriram outras 124.

As autoridades ucranianas declararam um dia de luto na quarta-feira (18) pelas vítimas do que o presidente Volodymyr Zelenskiy descreveu como um dos ataques mais horríveis à capital desde o início da guerra.

"Esses ataques são puro terrorismo. O mundo inteiro, os Estados Unidos e a Europa precisam finalmente responder como uma sociedade civilizada responde aos terroristas. [Vladimir] Putin faz isso apenas porque pode se dar ao luxo de continuar a guerra."

Zelenskiy afirmou que as forças russas enviaram 440 drones e dispararam 32 mísseis contra a Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que usou mísseis e drones aéreos, terrestres e navais para atacar "objetos do complexo militar-industrial da Ucrânia" na região de Kiev e na província de Zaporizhzhia, no sul.

As autoridades ucranianas disseram que cerca de 27 locais na capital foram atingidos durante várias ondas de ataques ao longo da noite, que danificaram prédios residenciais, instituições educacionais e infraestrutura vital.

Um míssil atingiu um prédio residencial de nove andares (imagem em destaque) no distrito de Solomianskyi, em Kiev, destruindo uma parte dele, que foi transformado em uma pilha de destroços.

As equipes de emergência estavam vasculhando os escombros e apagando as chamas com mangueiras. Eles usaram um guindaste para baixar uma mulher idosa ferida em uma maca pela janela de um apartamento em uma seção adjacente do edifício.

"Nunca vi nada parecido com isso antes. É simplesmente horrível. Quando começaram a puxar as pessoas para fora, e todos estavam cortados, idosos e crianças... Não sei por quanto tempo eles poderão continuar a nos atormentar, pessoas comuns", disse Viktoriia Vovchenko, 57 anos, que mora nas proximidades.

A polícia de Kiev afirmou que 15 pessoas foram mortas e 124 ficaram feridas neste ataque. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que entre os mortos na capital estava um cidadão dos EUA de 62 anos, que morreu de ferimentos causados por estilhaços.

Uma outra pessoa foi morta em Odessa, no Sul da Ucrânia.

A Ucrânia também lançou drones nas profundezas da Rússia, embora seus ataques não tenham causado danos semelhantes a alvos civis.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que interceptou e destruiu 147 drones ucranianos sobre o território russo, incluindo a região de Moscou, durante a noite.

*Reportagem adicional de Gleb Garanich, Sergiy Karazy, Valentyn Ogirenko