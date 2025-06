Trump e Khamenei fazem provocações nas redes sociais

Em meio à escalada do conflito no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, foram às redes sociais neste domingo (22) fazer provocações e ameaças.

Khamenei disse que o inimigo sionista cometeu “um grande erro, um grande crime” e prometeu continuar com a punição. A declaração foi o primeiro pronunciamento dele após ataques dos Estados Unidos às usinas nucleares iranianas, ocorrido no último sábado (21).

Na postagem, o aiatolá usou uma imagem de um crânio com a Estrela de Davi, símbolo do judaísmo, sob fogos.

#همین_حالا

مجازات ادامه دارد



دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی را مرتکب شده؛ باید مجازات بشود و دارد مجازات میشود؛ همین حالا دارد مجازات میشود.#الله_اکبر pic.twitter.com/wH6Wk9nNhJ — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 23, 2025

Já Donald Trump usou as redes sociais para sugerir uma mudança no regime iraniano.



“Não é politicamente correto usar o termo ‘mudança de regime’, mas se o atual regime iraniano não é capaz de TORNAR O IRÃ GRANDE NOVAMENTE, por que não haveria uma mudança de regime??? MIGA!!!”, provocou o presidente dos Estados Unidos. A postagem é uma referência ao bordão usado pelo presidente Trump: Tornar a América Grande Novamente (Make America Great Again - MAGA).

Conselho de Segurança

Neste domingo, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu pra discutir o ataque dos EUA ao Irã. Representantes israelenses e iranianos trocaram acusações e defenderam o direito à legítima defesa.

Os Estados Unidos reafirmaram a necessidade do ataque, que visaria o fim do programa nuclear iraniano. Países europeus pediram reabertura do diálogo entre as partes e recuo por parte do Irã.

Já Rússia, China e Paquistão, países com assento no conselho, repudiaram a ação dos EUA. A reunião terminou sem que nenhuma resolução nesse sentido tenha sido aprovada.