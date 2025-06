Vulcão Etna entra em erupção com explosões de cinzas, rocha e magma

O vulcão italiano Etna entrou novamente em erupção com fortes explosões, expelindo uma densa coluna de fumaça, além de cinzas, rocha e magma pelo lado sudeste.

As autoridades asseguraram que a erupção do Etna – o maior vulcão ativo da placa europeia, situado na ilha da Sicília, no Sul de Itália – não é perigosa para a população, porque não chegou a ultrapassar um vale a 2,8 mil metros de altitude.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) acompanha a situação e, no seu mais recente boletim, confirmou com suas câmaras térmicas a presença de fluxos piroclásticos (cinza, rocha e magma), lava e gases em movimento ao nível do solo.

O fluxo, explicou o observatório, foi provavelmente causado pelo desmoronamento de uma parte da cratera sudeste, mas “o material quente não parece ter ido além” do Vale do Leão, que os turistas costumam atravessar na subida ao Etna.

A primeira notificação do INGV foi feita às 2h39 (horário local, 5h39 em Brasília) de domingo (1°), quando alertou para “uma variação súbita dos parâmetros” a uma altitude de 2,8 mil metros no enorme e ativo vulcão siciliano.

Em seguida, o instituto constatou uma atividade de tipo estromboliano – explosiva, mas libertando uma energia “modesta” – na cratera sudeste, bem como “um aumento progressivo” dos tremores.

Em seu último relatório, o INGV informa que a atividade explosiva na cratera sudeste deu origem a erupções de lava e que os tremores vulcânicos atingiram “níveis muito elevados”.



Esta erupção do Etna pode ser perfeitamente observada a partir da cidade vizinha de Catânia, que, no entanto, mantém o seu aeroporto em funcionamento.

O governador da região da Sicília, Renato Schifani, excluiu “por hora” qualquer perigo para a população, segundo informações da Defesa Civil.

“De acordo com os primeiros dados, o material não ultrapassou o limite do Vale do Leão e, segundo me garantiram, não há perigo para a população”, afirmou.

Contudo, o responsável da Defesa Civil siciliana, Salvo Cocina, recomendou aos turistas para terem “extremo cuidado” e “evitarem a região em torno do cume do vulcão”.

Pelo menos “até novo aviso”, devido à “potencial evolução do fenômeno”, advertiu.