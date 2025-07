Alcatraz dos Jacarés: EUA é processado por negar apoio jurídico

Grupos de defesa dos direitos dos imigrantes apresentaram uma queixa na justiça contra o governo dos Estados Unidos pela falta de acesso a aconselhamento jurídico aos imigrantes detidos na Alcatraz dos Jacarés.

Os autores da queixa apresentada na quarta-feira (16), que incluem imigrantes detidos e escritórios de advogados que representam imigrantes, alegam que os presos carecem do devido acompanhamento do processo legal.

Em um comunicado que descreve a queixa, reclamam ainda da impossibilidade de apresentar documentos para a libertação dos detidos, acusados de serem imigrantes ilegais que aguardam deportação.

Os autores, representados pela União Americana pelas Liberdades Civis da Florida e pela Americans for Immigrant Justice (Norte-Americanos pela Justiça a Imigrantes), denunciam as condições do centro, com "temperaturas escaldantes, forte presença de mosquitos, inundações dentro das tendas e falta de acesso a água".

A queixa cita também constantes entupimentos de encanamento e no esgoto que obrigaram os reclusos "a desentupir vasos sanitários com as próprias mãos", bem como a alimentação inadequada "e a negação de direitos religiosos".

Alcatraz dos Jacarés

Inaugurado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 1° de julho, o centro de detenção foi construído em apenas oito dias no estado da Florida.

O centro foi instalado em uma pista de aterrissagem na região pantanosa de Everglades, onde existem jacarés, cobras venenosas e outros animais perigosos.

O nome Alcatraz remete para a antiga prisão ao largo da cidade de São Francisco, na Califórnia (sudoeste), num rochedo no mar, para onde foram durante décadas enviados alguns dos mais perigosos criminosos do país.