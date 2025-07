Ataque de Israel em Damasco atinge Ministério da Defesa da Síria

As Forças Armadas de Israel afirmaram ter atingido a entrada do Ministério da Defesa da Síria, em Damasco, nesta quarta-feira (16), intensificando os ataques a autoridades islâmicas com o objetivo declarado de proteger a minoria drusa dos danos causados pelas forças do governo sírio.

Esse foi o terceiro dia consecutivo em que Israel atacou a Síria, onde as forças de segurança do governo entraram em confronto com combatentes drusos locais na cidade de Sweida, no Sul do país.

Fontes de segurança do Ministério da Defesa disseram à Reuters que pelo menos dois ataques de drones atingiram o prédio e que autoridades estavam se protegendo no porão. A TV estatal Elekhbariya informou que o ataque israelense feriu dois civis.

Os militares israelenses disseram que "atingiram o portão de entrada do complexo do quartel-general militar do regime sírio" em Damasco e que continuavam "a monitorar os acontecimentos e as ações tomadas contra os civis drusos no Sul da Síria".

Drusos

A mídia estatal da Síria e testemunhas disseram que os ataques israelenses durante toda a quarta-feira também atingiram a cidade predominantemente drusa de Sweida, onde um quarto dia de combates rapidamente derrubou um cessar-fogo anunciado na noite anterior.

As tropas do governo sírio foram enviadas para a região de Sweida na segunda-feira (14) para acabar com os confrontos entre combatentes drusos e homens armados beduínos, mas acabaram entrando em conflito com as próprias milícias drusas.

A agência de notícias local Sweida24 afirmou que a cidade de Sweida e os vilarejos próximos estavam sendo alvo de artilharia pesada e disparos de morteiros no início da quarta-feira.

O Ministério da Defesa da Síria, em um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal SANA, culpou os grupos fora da lei em Sweida pela violação da trégua.

O Ministério da Defesa pediu aos moradores da cidade que permanecessem em casa. Alguns moradores que a Reuters conseguiu contatar por telefone disseram que estavam escondidos em casa com medo e sem eletricidade.