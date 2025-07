Em Nova York, atirador deixa quatro mortos e bilhete culpando a NFL

Detetives de homicídios da cidade de Nova York procuravam pistas, nesta terça-feira (29), sobre o que levou um homem de Las Vegas a atravessar os Estados Unidos de carro e invadir uma torre de escritórios em Midtown Manhattan para abrir fogo com um rifle militar, matando quatro pessoas, incluindo um policial.

Depois do crime, Shane Tamura, de 27 anos, se matou atirando em seu próprio peito no 33º andar do arranha-céu da Park Avenue que abriga a sede da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) e escritórios de várias empresas financeiras importantes.

A comissária de polícia de Nova York Jessica Tisch disse aos repórteres na noite de segunda-feira (28) que o atirador tinha um histórico documentado de doença mental e parecia ter dirigido de Las Vegas para Nova York em um período de três dias.

NFL

Em uma entrevista à CBS nesta terça, o prefeito de Nova York, Eric Adams, deixou um bilhete que parecia culpar a NFL por sua lesão cerebral.

"Ele tinha um bilhete com ele. O bilhete insinuava que ele sentia ter uma ETC, uma lesão cerebral conhecida em praticantes de esportes de contato. Ele parecia culpar a NFL por sua lesão", afirmou Adams.

Adams disse que a investigação preliminar mostra que o atirador pegou o elevador errado e, em vez de chegar à sede da NFL, acabou na Rudin Management, dona do prédio na Park Avenue, 345.

"Foi lá que ele deu mais tiros e tirou a vida de outros funcionários", declarou Adams à CBS.

Ataque

De acordo com a comissária de polícia Jessica Tisch, Tamura realizou o ataque armado com uma carabina M4, um rifle de assalto usado extensivamente pelas Forças Armadas dos EUA.

Um revólver carregado foi posteriormente recuperado do veículo BMW preto que Tamura havia deixado estacionado em fila dupla do lado de fora da torre de escritórios, juntamente com uma mochila e medicamentos prescritos, disse ela.

Além da liga de futebol americano, o prédio 345 da Park Avenue abriga também a gigante Blackstone, a empresa de contabilidade KPMG e a empresa imobiliária Rudin Management.

Entre as quatro vítimas estava Didarul Islam, 36 anos, um policial do Departamento de Polícia de Nova York que imigrou de Bangladesh para os Estados Unidos. O prefeito Eric Adams descreveu o policial, que estava na corporação há cerca de três anos e meio, como um herói.

As autoridades forneceram poucos detalhes sobre as outras três vítimas -- dois homens e uma mulher. Um terceiro homem foi gravemente ferido pelos tiros e estava "lutando pela vida" em um hospital próximo, segundo o prefeito.

Uma foto amplamente publicada do atirador, que a CNN disse ter sido compartilhada pela polícia, mostrava-o entrando no prédio, carregando seu rifle. As verificações preliminares do histórico do suspeito não mostraram antecedentes criminais significativos, informou a CNN, citando autoridades.

Outra foto amplamente divulgada mostrou o documento emitido a Tamura pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, que permite que ele porte legalmente uma arma de fogo oculta.