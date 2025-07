EUA ameaçam voos de companhias mexicanas por concorrência aérea

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está tomando uma série de medidas contra o México devido às decisões do governo mexicano de rescindir algumas vagas de voo (slots) para as companhias aéreas dos EUA e forçar companhias aéreas de carga norte-americanas a realocar operações na Cidade do México.

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, disse em um comunicado no último dia 19 que o departamento poderá reprovar as solicitações de voos do México se o governo mexicano não atender às preocupações dos EUA sobre as decisões tomadas em 2022 e 2023.

O departamento também está propondo a retirada da imunidade antitruste da joint venture da Delta Air Lines DAL.N com a Aeromexico GRPAF.PK para tratar de questões de concorrência no mercado.

O México é o destino internacional mais popular entre os passageiros de companhias aéreas dos EUA. A Delta não estava disponível para comentar de imediato.

Acordo aéreo

O Departamento de Transportes disse que o México não está em conformidade com um acordo aéreo bilateral desde 2022, quando rescindiu abruptamente os slots e, em seguida, forçou as transportadoras de carga dos EUA a realocar as operações em 2023.

A Reuters solicitou comentários do Ministério dos Transportes do México sobre os pedidos.

Duffy disse que se espera que o México permita a construção para aliviar o congestionamento no Aeroporto Internacional Benito Juarez (MEX) da Cidade do México, mas isso ainda não se concretizou três anos depois.

"Ao restringir os slots e exigir que todas as operações de carga saiam do MEX, o México não cumpriu sua promessa, perturbou o mercado e deixou as empresas americanas na mão por causa do aumento de milhões nos custos", disse o departamento.

O Departamento de Transportes emitiu decretos exigindo que as companhias aéreas mexicanas apresentem cronogramas de todas as suas operações nos EUA e exigindo a aprovação prévia norte-americana antes de operar qualquer voo fretado de grandes aeronaves de passageiros ou de carga de ou para os Estados Unidos.

"O México alterou significativamente o campo de atuação das companhias aéreas de forma a reduzir a concorrência e permitir que os concorrentes predominantes obtenham uma vantagem injusta no mercado EUA-México", disse o departamento.

"As ações do México prejudicam as companhias aéreas que buscam entrar no mercado, as companhias aéreas concorrentes existentes, os consumidores de viagens aéreas e produtos que dependem de remessas de carga aérea sensíveis ao tempo comercializadas entre os dois países e outras partes interessadas na economia americana."

Se os EUA rescindirem a aprovação antitruste para a Delta e a Aeromexico, elas serão obrigadas a interromper a cooperação sobre preços comuns, gerenciamento de capacidade e compartilhamento de receita, mas a Delta também poderá manter sua participação acionária na Aeromexico, manter todos os seus voos existentes no mercado EUA-México sem impedimentos e continuar uma parceria.

*Reportagem adicional de Kylie Madry

