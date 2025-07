EUA impõem tarifa de 35% a produtos do Canadá a partir de 1º de agosto

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciou que vai impor tarifa de 35% sobre as importações do Canadá a partir de 1º de agosto.

"Em vez de trabalhar com os Estados Unidos, o Canadá retaliou com as suas próprias tarifas", justificou o republicano nessa quinta-feira (10).

"A partir de 1º de agosto de 2025, vamos impor uma tarifa de 35% sobre os produtos canadenses exportados para os Estados Unidos, independentemente de quaisquer tarifas setoriais", disse o presidente.

Trump especificou que as tarifas serão adicionadas às impostas a setores específicos, como o aço ou os automóveis, duas das principais exportações do Canadá para os EUA, o maior parceiro comercial de Ottawa.

O republicano acrescentou que poderia considerar ajustar a tarifa se o Canadá ajudasse os Estados Unidos a conter o fluxo de fentanil, droga sintética altamente viciante.

"Essas tarifas podem ser alteradas para mais ou para menos, dependendo da nossa relação com o seu país", alertou Trump, em carta ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, divulgada na rede social que o republicano detém, a Truth Social.

Essa foi a última de 20 cartas enviadas pelo presidente norte-americano a parceiros comerciais de todo o mundo desde segunda-feira (7).

Nessa quinta-feira à noite, Trump anunciou, em entrevista por telefone à emissora norte-americana NBC, que planejava enviar carta semelhante à União Europeia (UE) "hoje ou amanhã" (quinta-feira ou hoje).

"Gostaria de fazer isso hoje" (quinta-feira), disse o chefe de Estado.

"Estou falando com a UE, que, como sabem, é composta por vários países, e também com o Canadá. Devemos enviar [as cartas] nas próximas horas", acrescentou.

Na quarta-feira, Trump anunciou que as tarifas de 50% sobre as importações de cobre entram em vigor em 1º de agosto.

Em 2024, os Estados Unidos importaram quase metade do cobre que consumiram, de acordo com o Serviço Geológico do país, sendo que a maioria das remessas foi procedente do Chile e Canadá.

