França atinge pico de calor com temperaturas superiores a 41°C

A França registrou picos de temperaturas que ultrapassaram os 41 graus Celsius (°C), em diferentes pontos do país, durante a mais recente onda de calor que afeta várias regiões da Europa e só deve se normalizar na quinta-feira (3).

As temperaturas chegaram a 41,5 ºC em Durban-Corbières (sul), 39,8 °C em Nimes (sul), e 38,8 °C em Avignon (sudeste).

Os serviços meteorológicos franceses estabeleceram uma vigilância especial em 84 departamentos do país, e 16 deles, que ontem (1°) estavam em alerta vermelho, vão manter esse nível nesta quarta-feira (2), que será “ainda extremamente quente do centro ao nordeste”, com 68 departamentos em alerta laranja.

“O calor escaldante continua a se estender do centro do país até o nordeste, com temperaturas entre os 36 °C e os 40 °C, na sombra”, previu a agência estatal Météo-France, informando que as temperaturas devem começar a baixar no oeste do país e será preciso esperar até amanhã para que as temperaturas voltem ao normal.

Entre as regiões em alerta vermelho está Paris, onde os termômetros atingiram os 38 ºC na terça-feira.

A Câmara Municipal de Paris ativou o nível mais elevado do plano contra ondas de calor, que deixa piscinas abertas até às 22h (17h em Brasília) e 21 parques da cidade vão estar abertos durante toda a noite, entre outras medidas.

A Torre Eiffel também foi afetada pela onda de calor e, durante a tarde de ontem, a administração decidiu fechar para visitas o último andar do monumento – o terceiro nível, a 276 metros de altura – pelo menos até amanhã.

No metrô de Paris foram distribuídas cerca de 30 mil garrafas de água aos passageiros, informou o canal de televisão BFMTV.

Por todo o país, trabalhadores, estudantes e turistas procuraram sombras e formas de se hidratarem. As autoridades desaconselharam banhos de rio, pelo risco de afogamento e por questões da qualidade da água.

Somente a partir de sábado (5) e até ao final de agosto será possível nadar em alguns pontos do Rio Sena, que foi limpo para a realização dos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

O Ministério da Educação francês indicou que cerca de 1,9 mil escolas públicas fecharam em todo o país devido às altas temperaturas no interior.

O governo ativou uma série de medidas para a proteção dos trabalhadores, especialmente a adaptação dos horários e a suspensão das tarefas mais penosas, anunciou o primeiro-ministro francês, François Bayrou.

Em uma visita ao Centro Operacional Interministerial de Gestão de Crises (COGIC) com a ministra da Saúde, Catherine Vautrin, e o ministro do Interior, Bruno Retailleau, Bayrou explicou que, apesar da intensa onda de calor, “por enquanto, há apenas um ligeiro aumento nos casos de urgências” hospitalares.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, lembrou na rede social X as recomendações de proteção a todos os cidadãos e pediu que protejam especialmente “os mais frágeis” e atenção às necessidades de familiares, vizinhos ou colegas de trabalho.

Previsão

As previsões apontaram que esta onda de calor, que começou a atingir a França no sábado, deve enfraquecer nesta quarta, quando uma massa de ar mais fresco começará a entrar do Atlântico pelo Noroeste.

Por outro lado, a temperatura média da superfície do mar Mediterrâneo bateu hoje um recorde para um mês de junho chegando a 26 ºC, de acordo com análises realizadas pela Météo France, com base em dados do programa europeu Copernicus.

“Em comparação com a média de 1991 a 2020, isso representa uma variação de +1,9 °C, com diferenças locais no Noroeste do Mediterrâneo que chegam a +5°C”, informou o Météo France.