Gaza: agências denunciam falta de suprimentos para tratar desnutrição

Gaza está prestes a ficar sem alimentos terapêuticos especializados, necessários para salvar a vida de crianças gravemente desnutridas, segundo denuncia da Organização das Nações Unidas (ONU) e agências humanitárias.

"Estamos agora enfrentando uma situação terrível, pois estamos ficando sem suprimentos terapêuticos", disse à Reuters Salim Oweis, porta-voz do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) em Amã, na Jordânia.

Segundo ele, os suprimentos de Alimentos Terapêuticos Prontos para Uso (RUTF), um tratamento crucial, estarão esgotados em meados de agosto se nada mudar até lá.

"Isso é realmente perigoso para as crianças, pois elas enfrentam fome e desnutrição no momento", acrescentou.

Oweis disse que o Unicef só tem RUTF suficiente para tratar 3 mil crianças. Somente nas duas primeiras semanas de julho, a entidade tratou 5 mil crianças com desnutrição aguda em Gaza.

Os suprimentos RUTF são nutrientes densos e com alto teor calórico, como biscoitos de alta energia e pasta de amendoim enriquecida com leite em pó, e são essenciais para o tratamento da desnutrição grave.

"A maioria dos suprimentos para o tratamento da desnutrição foi consumida e o que restou nas instalações se esgotará muito em breve se não for reabastecido", disse outro porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS) na quinta-feira (26).

A OMS disse que o programa em Gaza que tem como objetivo prevenir a desnutrição entre os mais vulneráveis, incluindo mulheres grávidas e crianças menores de cinco anos, pode ser interrompido, pois os suplementos estão acabando.

Ajuda humanitária

Os estoques de alimentos de Gaza estão se esgotando desde que Israel, em guerra com o grupo militante palestino Hamas desde outubro de 2023, cortou todos os suprimentos para o território em março, suspendendo o bloqueio em maio, mas com restrições que, segundo o país, são necessárias para evitar que a ajuda seja desviada para grupos militantes.

Como resultado, as agências internacionais de ajuda dizem que apenas uma pequena parte do que é necessário, incluindo medicamentos, está chegando às pessoas em Gaza.

Israel afirma que está comprometido em permitir a entrada de ajuda, mas precisa controlá-la para evitar que seja desviada por militantes.

O governo israelense afirma que permitiu a entrada de alimentos suficientes em Gaza durante a guerra e culpa o Hamas pelo sofrimento dos 2,2 milhões de habitantes de Gaza.

Em resposta a perguntas enviadas por e-mail sobre a carência dos suprimentos de RUTF, a agência israelense de coordenação de ajuda militar (Cogat) disse que está trabalhando com organizações internacionais para melhorar a distribuição de ajuda a partir das passagens onde centenas de caminhões de ajuda estavam esperando.

A Save the Children, que administra uma clínica que tem tratado um número cada vez maior de crianças desnutridas na região central de Gaza, disse que não tem conseguido trazer seus próprios suprimentos desde fevereiro e que está dependendo das entregas da ONU.

"Se eles ficarem sem suprimentos, isso também afetará os parceiros do Unicef e outras organizações que dependem de seus suprimentos para atender às crianças", disse Alexandra Saieh, Diretora Global de Política Humanitária e Advocacia da ONG.

Fome em números

O Unicef informou que, de abril a meados de julho, 20.504 crianças foram internadas com desnutrição aguda. Desses pacientes, 3.247 estão sofrendo de desnutrição aguda grave, quase o triplo do número registrado nos primeiros três meses do ano.

A desnutrição aguda grave pode levar à morte e a problemas de saúde de desenvolvimento físico e mental de longo prazo nas crianças que sobrevivem.

A OMS disse na quarta-feira (23) que 21 crianças com menos de cinco anos de idade estão entre as que morreram de desnutrição até agora neste ano.

Mais dois palestinos morreram de fome durante a noite, informou o Ministério da Saúde de Gaza na quinta-feira, elevando o número total de pessoas que morreram de fome para 113, a maioria delas nas últimas semanas, quando uma onda de fome se abateu sobre o enclave palestino.