Grécia impõe pausas no trabalho devido à onda de calor

As autoridades gregas impuseram nesta segunda-feira (7) pausas obrigatórias no trabalho em algumas áreas do país devido às altas temperaturas, que podem ultrapassar os 40 graus Celsius. A previsão é de que a onda de calor se estenda até quinta-feira (10).

O Ministério do Trabalho grego decretou pausas entre o meio-dia e as 17h, no horário local, para trabalhos manuais ao ar livre e serviços de entrega de alimentos, principalmente na região central da Grécia e em várias ilhas.

Também foi pedido aos empregadores que permitam o trabalho remoto aos funcionários.

Entretanto, nenhuma medida de emergência foi implementada na região da capital, Atenas, segundo as autoridades gregas.

As autoridades afirmam que estão tomando medidas a longo prazo para lidar com os efeitos do calor, incluindo o deslocamento de um número recorde de bombeiros para as áreas com maior risco de incêndio.

