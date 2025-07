Inundações levam 18 pessoas e principal ponte que liga Nepal à China

Uma grande enchente, provocada pelas chuvas de monção, destruiu a principal ponte que liga o Nepal à China e 18 pessoas foram levadas pelaa águas, informaram nesta terça-feira (8) as autoridades nepalesas.

Os esforços de resgate continuam, enquanto as autoridades avaliam os danos e procuram as pessoas desaparecidas. Um helicóptero do Exército conseguiu resgatar pessoas presas pela enchente. A polícia informou que 95 socorristas já estão na área e que outros devem juntar-se aos esforços de resgate.

A enchente no Rio Bhotekoshi destruiu a Ponte da Amizade em Rasuwagadi, que fica a 120 quilômetros ao norte da capital, Katmandu, durante a madrugada de hoje.

A enchente também levou várias casas e caminhões que estavam estacionados na fronteira para inspeções alfandegárias. Centenas de veículos elétricos importados da China também estavam estacionados no posto fronteiriço.

Os 18 desaparecidos são 12 cidadãos nepaleses e seis chineses, de acordo com a Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal.

A destruição da ponte interrompeu todo o comércio da China para o Nepal por essa rota. A alternativa mais longa é que as mercadorias sejam enviadas, por navio, da China para a Índia e, em seguida, transportadas por terra para o Nepal.

As chuvas de monção, que começam em junho e terminam em setembro, costumam causar inundações severas no Nepal, interrompendo a infraestrutura e colocando vidas em risco.

