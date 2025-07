Inundações repentinas deixam pelo menos 27 mortos no Texas

Cerca de 27 pessoas, incluindo nove crianças, foram confirmadas como mortas após inundações repentinas na região central do Texas, informaram as autoridades neste sábado (5), enquanto as equipes de resgate continuavam busca por sobreviventes, incluindo dezenas desaparecidas de um acampamento de verão para meninas.

O gabinete do xerife do condado de Kerr, no Texas, disse que mais de 800 pessoas foram evacuadas da região à medida que as águas da enchente recuavam na área ao redor do Rio Guadalupe, cerca de 137 km a noroeste de San Antonio.

"Não vamos parar até que cada pessoa seja encontrada", disse o xerife do condado de Kerr, Larry Leitha, em uma coletiva de imprensa.

Pelo menos de 23 a 25 pessoas do acampamento de verão Camp Mystic estavam desaparecidas, a maioria delas eram meninas. As águas do rio subiram 29 pés rapidamente perto do acampamento.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos informou que a emergência de inundação repentina terminou em grande parte no Condado de Kerr, o epicentro da inundação, após tempestades que despejaram até 30 centímetros de chuva na sexta-feira (4). Um alerta de inundação permaneceu em vigor até as 19 horas para a região mais ampla.

O condado de Kerr fica no Texas Hill Country, uma área rural conhecida por seu terreno acidentado, cidades históricas e outras atrações turísticas.

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, disse que até 500 equipes de resgate estavam procurando por um número desconhecido de pessoas que ainda estavam desaparecidas, incluindo muitas que tinham ido à área para uma comemoração do Dia da Independência à beira do rio.

"Não sabemos quantas pessoas estavam em tendas ao lado, em pequenos trailers ao lado, em casas alugadas ao lado, porque seria o feriado de 4 de julho", disse ele na Fox News Live.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o governo federal está trabalhando com autoridades estaduais e locais para responder às inundações. "Melania e eu estamos rezando por todas as famílias afetadas por essa terrível tragédia. Nossos bravos socorristas estão no local fazendo o que fazem de melhor", disse ele nas mídias sociais.

Dalton Rice, gerente da cidade de Kerrville, a sede do condado, disse a repórteres na sexta-feira que as inundações extremas ocorreram antes do amanhecer com pouco ou nenhum aviso, impedindo que as autoridades emitissem ordens de retirada antecipadas, já que o Rio Guadalupe subiu rapidamente acima do nível de inundação principal em menos de duas horas.

As autoridades estaduais de gerenciamento de emergências haviam alertado, já na quinta-feira, que o oeste e o centro do Texas enfrentariam chuvas fortes e ameaças de inundações repentinas "nos próximos dias", citando as previsões do Serviço Nacional de Meteorologia antes do fim de semana do feriado.

Mas as previsões meteorológicas em questão "não previram a quantidade de chuva que vimos", disse W. Nim Kidd, diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas, em uma coletiva de imprensa na noite de sexta-feira.

O desastre do fim de semana é semelhante a uma inundação catastrófica do Rio Guadalupe em 1987, na qual 10 adolescentes se afogaram ao tentar sair de um acampamento da igreja, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

