Irã reitera que continuará projetos de enriquecimento de urânio

Presidente diz que é ilusão alegações dos EUA sobre fim do programa

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, reiterou nesta quinta-feira (24) que continuará os projetos relacionados ao enriquecimento de urânio, apesar da oposição ocidental, mas garantiu que o desenvolvimento desta capacidade nuclear será realizado "dentro da estrutura do direito internacional".

"Esta é uma posição fundamental e permanente. O enriquecimento de urânio continuará em solo iraniano, de acordo com as normas internacionais", disse Pezeshkian em entrevista à Al Jazeera.

O líder iraniano descreveu como "uma ilusão" as alegações do presidente americano, Donald Trump, de que os seus ataques às instalações nucleares iranianas em 21 de junho destruíram o programa atômico de Teerã.

"As nossas capacidades nucleares estão na mente dos nossos cientistas, não nas instalações", afirmou.

Pezeshkian também abordou a insistência de Trump em reforçar que o Irã não deveria ter armas nucleares.

"Trump diz que o Irã não deve ter armas nucleares, e nós aceitamos isso, assim como rejeitamos armas nucleares. É a nossa posição política, religiosa, humanitária e estratégica", disse ele.

O presidente do Irã disse que está aberto para novas negociações nucleares com os Estados Unidos, mas indicou que quaisquer negociações futuras devem beneficiar ambas as partes.

"As próximas negociações com os Estados Unidos devem ser baseadas em benefícios mútuos e no princípio de ganho mútuo", disse frisando que "não aceitará ameaças".

Israel

O presidente iraniano também admitiu que Teerã "não está muito otimista" quanto à manutenção do cessar-fogo com Israel, alcançado após 12 dias de confrontos em junho, garantindo que o Irã está "totalmente preparado para qualquer novo movimento militar israelense".

"As nossas forças armadas estão prontas para atacar novamente nas profundezas de Israel. O Irã se preparou para qualquer cenário e qualquer potencial resposta", concluiu.

Negociações com EUA

Irã e Estados Unidos iniciaram negociações nucleares em abril e, antes da guerra, realizaram cinco rodadas de reuniões sem obter progressos significativos devido a divergências sobre o enriquecimento de urânio.

Washington insiste no enriquecimento zero no Irã, enquanto Teerã afirma que não abandonará seu programa nuclear pacífico.

