Netanyahu e Trump priorizam reféns de Gaza em negociações nos EUA

É a terceira visita do premiê israelense aos Estados Unidos

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira (9) que sua reunião com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, teve como foco a libertação dos reféns mantidos em Gaza. Ele enfatizou sua determinação em "eliminar" a capacidade militar e governamental do Hamas.

Netanyahu afirmou na rede X que os líderes também discutiram as consequências e possibilidades da "grande vitória sobre o Irã", após uma guerra aérea no mês passado, na qual os EUA se juntaram aos ataques israelenses contra as instalações nucleares da República Islâmica.

Netanyahu está fazendo a terceira visita aos Estados Unidos desde que Trump assumiu o cargo, em 20 de janeiro, e já havia dito a repórteres que, embora não acredite que a campanha de Israel no enclave palestino esteja terminada, os negociadores estão "certamente trabalhando" em um cessar-fogo.

Trump se reuniu com Netanyahu na terça-feira, pela segunda vez em dois dias, para discutir a situação em Gaza. O enviado do presidente para o Oriente Médio indicou que Israel e o Hamas estavam se aproximando de um acordo de cessar-fogo, após quase dois anos de guerra.

Netanyahu também disse que esforços de cessar-fogo estavam em andamento.

Uma delegação do Catar, anfitriã de conversações indiretas entre negociadores israelenses e o grupo militante palestino Hamas, reuniu-se com altas autoridades da Casa Branca antes da chegada de Netanyahu na terça-feira, informou o Axios, citando uma fonte familiarizada com os detalhes.

A Casa Branca não fez comentários imediatos sobre o assunto.

Steve Witkoff, enviado especial de Trump para o Oriente Médio, disse que o número de questões que impedem Israel e o Hamas de chegarem a um acordo diminuiu de quatro para um, expressando otimismo com a possibilidade de um cessar-fogo temporário até o final da semana.

Witkoff declarou aos repórteres, em uma reunião do gabinete, que o acordo previsto envolveria um cessar-fogo de 60 dias, com a libertação de dez reféns vivos e nove pessoas mortas.

Netanyahu se reuniu com o vice-presidente dos EUA JD Vance e, em seguida, visitou o Capitólio na terça-feira, e deve retornar ao Congresso hoje para se reunir com os líderes do Senado norte-americano.

Ele disse aos repórteres, após reunião com o presidente republicano da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, que, embora não acredite que a campanha de Israel no enclave palestino tenha sido concluída, os negociadores estão "certamente trabalhando" em um cessar-fogo.