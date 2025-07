Netanyahu volta à Casa Branca para negociar cessar-fogo com Trump

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, recebe nesta segunda-feira (7) na Casa Branca o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em momento crítico das negociações para um eventual cessar-fogo de 60 dias em Gaza.

Em Doha, no Catar, a primeira rodada de negociações indiretas entre as delegações de Israel e do Hamas sobre as condições de suspensão temporária do conflito terminou ontem à noite sem avanços.

Mesmo assim, Trump diz acreditar que ainda existe a possibilidade de acordo com o Hamas nesta semana.

Na véspera do encontro, a nova mesa de negociações indiretas começou no Catar com uma proposta patrocinada por Washington – que teve o aval inicial de Tel Aviv e do grupo radical palestino – que prevê um cessar-fogo de 60 dias, a libertação dez reféns israelenses, a devolução de 18 corpos e o envio imediato de ajuda humanitária para o enclave.

Aliado de Netanyahu, Trump mostrou, nos últimos dias, que pretende ser “muito firme” com o líder israelense para garantir um acordo de cessar-fogo em Gaza, onde a ofensiva das forças de Israel contra o Hamas já deixou mais de 57 mil mortos e provocou grave crise humanitária desde outubro de 2023.

Ao partir para os Estados Unidos, Benjamin Netanyahu admitiu que o encontro com Donald Trump poderá contribuir para a conclusão de um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza. No mesmo sentido, o presidente norte-americano considerou que há boas possibilidades de se chegar a um acordo durante a semana.



Irã, Síria e um acordo comercial entre Israel e os Estados Unidos serão outros temas da agenda da visita de Netanyahu a Washington, a terceira desde o início do ano.

