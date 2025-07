Número de mortos nas cheias do Texas chega a 68, mas pode aumentar

O número de mortos pelas cheias no Texas, no sul dos Estados Unidos (EUA), chega a 68, mas as autoridades preveem que aumente, enquanto intensificam as buscas por crianças desaparecidas nas inundações.

Só no condado de Kerr, o mais atingido, até o momento foram registradas 59 mortes, entre elas 38 adultos e 21 crianças, informou o xerife Larry Lethia, acrescentando que o número deverá aumentar nas próximas horas.

Além das 59 mortes no condado de Kerr, foram registradas nove mortes em condados vizinhos.

Das cerca de 750 crianças que frequentavam um campo de férias cristão para jovens nas margens do Rio Guadalupe, o número de pessoas desaparecidas aumentou para 11 crianças e um conselheiro, disse o xerife.

"Estamos vendo corpos sendo descobertos por todo lado", afirmou o vereador da cidade de Kerrville, Dalton Rice.

As cheias repentinas foram provocadas por chuvas torrenciais na parte central do estado na manhã de sexta-feira (4), Dia da Independência, que fizeram o Rio Guadalupe subir oito metros em apenas 45 minutos. De repente, caíram quase 300 milímetros de chuva por hora, um terço da precipitação média anual.

Em Hunt, cidade onde fica o campo de férias, 50 voluntários se deslocaram de várias cidades do Texas para participar das buscas, em pequenos grupos de dois ou três.

Adam Durda, de 45 anos, conduziu durante três horas, com a mulher, Amber, para tentar encontrar quatro jovens de cerca de 20 anos que estavam hospedados numa casa que tinha sido "levada pelas águas", a pedido da família de um deles, disse, citado pela agência France Presse.

Outro voluntário, Justin Morales, de 36 anos, disse que, com os seus companheiros, descobriu os corpos de duas jovens no sábado e, na manhã de hoje, o de outra, "presa a uma árvore". Afirmou que se tratava de uma das desaparecidas do campo de férias.

"Estamos felizes por poder ajudar as famílias a passar pelo luto", afirmou. "É por isso que estamos aqui".

O presidente norte-americano, Donald Trump, que enviou a sua secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, para a área no sábado, declarou "estado de desastre" para fornecer recursos federais ao Texas.

"Atualmente, há mais de 400 equipas de emergência de mais de 20 agências mobilizadas em todo o condado", disse o xerife Lethia.

Helicópteros e drones estão envolvidos nas buscas. A Guarda Nacional do Texas e a Guarda Costeira dos EUA enviaram reforços.

O papa Leão XIV expressou "sinceras condolências a todas as famílias que perderam entes queridos, numa declaração em inglês após a oração do Angelus.

O serviço meteorológico manteve o aviso de cheias repentinas até às 19h locais de domingo.

As inundações repentinas, causadas por chuvas torrenciais que o solo seco não consegue absorver, não são incomuns. Mas, de acordo com a comunidade científica, as alterações climáticas provocadas pela atividade humana tornaram eventos climáticos como inundações, secas e ondas de calor mais frequentes e intensos.

Em meados de junho, 13 pessoas morreram em inundações em San Antonio, não muito longe da área afetada na sexta-feira.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.