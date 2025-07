Onda de frio recorde na Argentina, Chile e Uruguai deixa 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram durante uma onda de frio recorde que atinge a Argentina, o Chile e o Uruguai, informou nesta sexta-feira (4) a imprensa internacional.

A onda de frio obrigou os governos dos três países sul-americanos a restringir o fornecimento de gás e acionar planos de abrigo de emergência, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Uma massa de ar polar da Antártida atinge a região, reduzindo as temperaturas muito abaixo de 0 grau Celsius nos três países.

Na Argentina, pelo menos nove sem-abrigo morreram devido ao frio neste inverno, de acordo com a organização não governamental (ONG) Project 7.

Em Buenos Aires, as temperaturas desceram para - 1,9°C na quarta-feira (2), o nível mais baixo em 34 anos.

A falta de energia elétrica, provocada pela elevada procura, deixou milhares de pessoas sem eletricidade durante mais de 24 horas em algumas áreas. Em outras regiões da Argentina, a neve cobriu praias do Atlântico, como em Miramar (a 450 quilômetros de Buenos Aires), enquanto a pequena cidade de Maquinchao, na Patagônia, registrou temperaturas de -18°C na terça-feira (1º).

O governo argentino suspendeu o fornecimento de gás às indústrias e postos de abastecimento de combustível na quarta-feira, para garantir o abastecimento de gás às habitações.

O Uruguai, onde as temperaturas chegaram a descer abaixo de zero em algumas áreas, declarou "alerta vermelho" em todo o país após a morte de seis pessoas, permitindo ao governo realojar à força as pessoas sem abrigo.

Em Montevidéu, as temperaturas atingiram o máximo de 5,8°C em 30 de junho, as mais baixas desde 1967, segundo o meteorologista Mario Bidegain.

O Chile também ativou planos de abrigo durante os dias mais frios. A cidade de Chillán, 400 quilômetros ao sul de Santiago, registrou - 9,3°C, segundo a Direção Meteorológica do país.

Nevou em partes do deserto do Atacama, o mais seco do mundo, pela primeira vez em uma década.

"O que aconteceu esta semana no Chile e no Cone Sul da América em geral é uma onda de frio provocada por uma massa de ar polar da Antártida", disse à AFP o climatologista Raul Cordero, da Universidade de Santiago.

A situação na região deverá melhorar nos próximos dias

