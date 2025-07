ONU: 4 milhões de pessoas podem morrer de aids até 2030

A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou nesta quinta-feira (10) que poderão ocorrer 6 milhões de novas infecções por HIV e 4 milhões de mortes relacionadas com a doença até 2030, se os cortes nos fundos dos Estados Unidos (EUA) persistirem.

Em relatório publicado em Joanesburgo, na África do Sul, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids afirmou que as projeções apontam para esse cenário no caso de uma "interrupção permanente" do Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da Sida (PEPFAR), que previa cerca de US$ 4,3 bilhões de "apoio bilateral" para este ano.

Os programas contra o HIV (vírus causador da aids) em todo o mundo, acrescenta o relatório, enfrentam "reduções drásticas e repentinas no financiamento da resposta global ao vírus da aids, anunciadas pelo governo dos Estados Unidos no início de 2025".

"Esses serviços foram interrompidos da noite para o dia, quando o governo dos Estados Unidos mudou as estratégias de assistência externa", indica o relatório "Sida, crise e o poder de transformar".

