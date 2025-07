ONU defende solução de dois Estados para conflito no Oriente Médio

A sede das Nações Unidas recebe a partir desta segunda-feira (28) uma conferência internacional dedicada à questão palestina e organizada com o objetivo de relançar a chamada “solução de dois Estados” – Palestina e Israel.

O encontro de alto nível em Nova York, copresidido pela França e Arábia Saudita e que vai até terça-feira (29), estava inicialmente previsto para junho, mas foi adiado devido à guerra entre Israel e o Irã.

Dias antes da reunião, o presidente francês, Emmanuel Macron, informou que anunciará em setembro, durante a Assembleia-Geral da ONU, o reconhecimento do Estado da Palestina.

Até ao momento, pelo menos 142 dos 193 países-membros da ONU reconhecem o Estado palestino, segundo dados da agência noticiosa France-Presse. Entre os 27 membros da União Europeia, cinco países reconhecem o Estado palestino: Espanha, Irlanda, Noruega, Eslovênia e Suécia.

Portugal está representado na reunião de alto nível pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

O encontro ocorre no momento em que vários países e organizações internacionais, especificamente a ONU, alertam para a catástrofe humanitária que está acontecendo na Faixa de Gaza, com relatos de fome generalizada no enclave.

Mais de 120 pessoas, incluindo várias crianças, morreram por fome ou desnutrição desde o início da ofensiva israelense, em outubro de 2023.