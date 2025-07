Papa diz a Zelensky que Vaticano pode sediar conversações de paz

Cidade do Vaticano

O papa Leão XIV disse ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em reunião nesta quarta-feira (9), que o Vaticano está disposto a sediar conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, informou o Vaticano em comunicado.

O papa também discutiu com Zelensky "a necessidade urgente de uma paz justa e duradoura".

Zelenskiy e Leão se encontraram em Castel Gandolfo, uma pequena cidade italiana nas colinas, não muito longe de Roma, onde o papa está passando férias de duas semanas.

O líder ucraniano está na Itália para participar de uma conferência nos dias 10 e 11 de julho, dedicada à recuperação da Ucrânia e à reconstrução de longo prazo após a invasão da Rússia.

Mudança climática

O papa interrompeu hoje as férias de duas semanas para celebrar uma missa especial pedindo aos católicos que cuidem da criação, no segundo grande apelo do Vaticano em uma semana para que o mundo enfrente a mudança climática global.

"Hoje, vivemos em um mundo que está queimando, tanto por causa do aquecimento global quanto por causa dos conflitos armados", disse o pontífice em pequena cerimônia ao ar livre em Castel Gandolfo, a cerca de uma hora de carro de Roma, passa férias.

"Temos que orar pela conversão de muitas pessoas que ainda não percebem a urgência de cuidar de nossa casa comum", completou.

Leão XIV, eleito em 8 de maio para substituir o falecido papa Francisco, não mencionou desastres naturais específicos causados pelo aquecimento global, mas disse que o mundo está passando por uma "crise ecológica".

