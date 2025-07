Polícia colombiana prende acusado de organizar ataque a senador Uribe

A polícia colombiana capturou neste sábado (5) um fugitivo acusado de organizar e participar do ataque ao senador e pré-candidato presidencial Miguel Uribe.

Esta foi a quinta pessoa presa durante a investigação do atentado contra o político, informou o diretor das forças armadas.

O detido é Elder José Arteaga, conhecido como El Costeño, acusado de organizar o ataque de um garoto de 15 anos que atirou no político, há quase um mês, enquanto ele presidia um comício de campanha no oeste da capital Bogotá, informou o diretor da Polícia Nacional, general Carlos Fernando Triana.

A captura de Arteaga, que tem uma longa ficha criminal e contra quem foi emitido um alerta vermelho da Interpol na sexta-feira (4), ocorreu em um bairro no oeste da capital colombiana, onde ele estava escondido.

"A captura do vulgo El Costeño, um criminoso com mais de 20 anos de antecedentes criminais, que participou diretamente, que materializou e organizou o antes, o durante e o depois do ataque criminoso", disse Triana em uma coletiva de imprensa, afirmando que a captura permitirá que a investigação avance.

"Estamos indo atrás dos autores intelectuais desse ato", disse ele, descrevendo Arteaga como o líder do grupo criminoso que cometeu o ataque contra o senador.

Por sua vez, a delegada de Segurança Territorial da Procuradoria Geral da República, Deicy Jaramillo Rivera, disse na mesma coletiva que, de acordo com as investigações, Arteaga coordenou a ação criminosa, incluindo a entrega da arma ao jovem que atirou no pré-candidato presidencial.

O funcionário garantiu que El Costeño enfrenta acusações de tentativa de homicídio agravado; fabricação, tráfico e posse de armas; conspiração para cometer um crime e uso de menores para atividades criminosas.

A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com Arteaga ou seu advogado para comentar as acusações que ele enfrenta.

Uribe, de 39 anos é filiado ao partido de oposição Centro Democrático. Ele permanece internado em condição grave e com prognóstico neurológico reservado em um hospital, onde já passou por vários procedimentos cirúrgicos.