Prazo maior a tarifas dos EUA prolonga instabilidade, alerta agência

Japão e Coreia do Sul esperam fechar acordo em breve

A decisão do governo dos Estados Unidos de prorrogar o prazo de negociação das tarifas está prolongando a incerteza e a instabilidade para os países, disse nesta terça-feira (8) a diretora executiva do Centro Internacional de Comércio (ICT, da sigla em ingês) das Nações Unidas, Pamela Coke-Hamilton.

Nesta segunda-feira (7), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou sua guerra comercial informando a 14 países, dentre eles Japão e Coreia do Sul, que enfrentarão tarifas muito mais altas a partir de um novo prazo: 1º de agosto.

"Essa medida, na verdade, prorroga o período de incerteza, prejudicando os investimentos de longo prazo e os contratos comerciais, além de criar mais incerteza e instabilidade", disse Pamela a repórteres, em Genebra.

"Se uma empresa não tem clareza sobre os custos que irá pagar, não pode planejar, não pode decidir quem irá investir", disse a diretora, citando o exemplo de Lesoto, onde as principais empresas exportadoras de têxteis seguraram seus investimentos enquanto aguardam o resultado das tarifas.

A incerteza, combinada com cortes profundos na ajuda ao desenvolvimento, criou um "choque duplo" para os países em desenvolvimento, acrescentou.

Os países têm sido pressionados a fechar acordos com os EUA depois que Trump desencadeou uma guerra comercial global em abril, que agitou os mercados financeiros e fez com que as autoridades agissem para proteger suas economias.

Japão e Coreia do Sul

Nesta terça-feira (8) Japão e Coreia do Sul afirmaram que vão tentar negociar com os Estados Unidos para amenizar o impacto das tarifas mais altas.

O Japão quer concessões para sua grande indústria automobilística, disse o principal negociador comercial, Ryosei Akazawa.

Akazawa disse que manteve conversa telefônica de 40 minutos com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, na qual os dois concordaram em continuar ativamente as negociações.

No entanto, ele disse que não sacrificará o setor agrícola do Japão - um poderoso lobby político no país - em prol de um acordo antecipado.

Já a Coreia do Sul disse que planeja intensificar as negociações comerciais nas próximas semanas "para chegar a um resultado mutuamente benéfico".

Questionado se o prazo anunciado é definitivo, Trump respondeu na segunda-feira: "Eu diria que [o prazo] é firme, mas não 100% firme. Se eles ligarem e disserem que gostariam de fazer algo de uma maneira diferente, estaremos abertos a isso."