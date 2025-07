Programa nuclear iraniano é adiado dois anos após ataques dos EUA

Informação é do Departamento de Defesa norte-americano

O programa nuclear do Irã foi adiado por cerca de dois anos após os ataques norte-americanos determinados pelo presidente Donald Trump, informou o Departamento de Defesa (Pentágono), que cita avaliações dos serviços de informação dos Estados Unidos.

"Atrasamos o programa em pelo menos de um a dois anos, é o que a comunidade de inteligência do Departamento de Defesa está avaliando", disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.

Ele destacou que o atraso causado ao programa nuclear iraniano está "provavelmente mais perto dos dois anos".

A informação foi dada no mesmo dia em que o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, aprovou finalmente a legislação que suspende a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), dando sequência a uma votação anterior no Parlamento.

Bombardeios dos Estados Unidos (EUA) atingiram três instalações nucleares iranianas em 22 de junho, usando mais de uma dúzia de bombas bunker-buster de 13.600 quilos e mais de duas dúzias de mísseis de cruzeiro de ataque terrestre Tomahawk.

*Com informações da RTP.

