Sob governo de Trump, EUA abandonam a Unesco

Os Estados Unidos oficializaram nesta terça-feira (22) a saída da organização cultural das Nações Unidas, com sede em Paris, afirmando que a sua continuidade não era do interesse nacional, após a notícia ter sido divulgada pelo New York Post.

Após o anúncio da retirada do país da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da suspensão ao financiamento da ajuda internacional, os EUA de Donald Trump saem pela segunda vez da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A decisão não é inédita, uma vez que durante o seu primeiro mandato, em outubro de 2017, os EUA já tinham abandonado a organização. Uma decisão que foi revertida por Joe Biden em junho de 2023.

"A Unesco trabalha para promover causas sociais e culturais divisórias e mantém um foco desproporcional nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma agenda global e ideológica para o desenvolvimento internacional que está em contradição com a nossa política externa American First", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, em comunicado.

A decisão de Washington foi justificada pelas posições da organização consideradas anti-Israel, além do apoio a causas culturais e sociais vistas como "divisórias" e "politicamente corretas".

"A decisão da Unesco de admitir o Estado da Palestina como Estado-membro é altamente problemática, contrária à política dos Estados Unidos e contribuiu para a proliferação de discursos hostis a Israel dentro da organização", acrescentou Bruce.

Em entrevista ao New York Post, a vice-porta-voz Anne Kelly afirmou que Donald Trump está comprometido em priorizar os interesses nacionais e garantir que a participação dos EUA em organizações internacionais esteja alinhada com os interesses nacionais.

"O presidente Trump decidiu retirar os Estados Unidos da Unesco — que apoia causas culturais e sociais divisórias e politicamente corretas que estão totalmente em desacordo com as políticas sensatas pelas quais os americanos votaram em novembro", disse ao New York Post, a vice-porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly.

Lamentável mas esperada

A diretora-geral da Unesco lamentou "profundamente" a decisão do presidente dos EUA, em uma declaração divulgada nesta terça-feira.

"Por mais lamentável que seja, este anúncio era esperado e a Unesco estava preparada", afirmou Audrey Azoulay.

Em comunicado enviado aos funcionários, a Unesco admite o impacto da decisão norte-americana nas missões, mas reconhece que será menos significativo do que no passado. A organização afirma que conseguiu adaptar-se na ausência de um dos seus membros fundadores no passado e garante que, nesta fase, não estão previstas demissões.

O anúncio da retirada dos EUA da organização não é visto como inesperado, uma vez que pouco depois de regressar à Casa Branca, Donald Trump quis rever a participação americana na organização.

Nesse sentido, o presidente dos EUA assinou um decreto que formalizava o fim do envolvimento do país em diversos órgãos da ONU, incluindo uma revisão específica da permanência na Unesco, citando um "preconceito antiamericano".

Atualmente os EUA contribuem com cerca de 8% do orçamento total da Unesco, um montante muito inferior aos cerca de 20% que contribuíam quando da primeira saída de Washington da organização.

É proibida a reprodução deste conteúdo