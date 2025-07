Soldados israelenses assassinam palestinos que buscavam comida em Gaza

Pelo menos 67 palestinos foram mortos por disparos israelenses enquanto esperavam por caminhões de ajuda da Organização das Nações Unidas (ONU) no norte de Gaza neste domingo (20), disse o Ministério da Saúde de Gaza, enquanto Israel emitia novas ordens de retirada para áreas repletas de pessoas deslocadas.

O ministério disse que dezenas de pessoas também ficaram feridas no incidente no norte de Gaza. Esse foi um dos maiores números de mortes relatados entre os repetidos casos recentes em que pessoas que buscavam ajuda foram mortas, incluindo 36 no último sábado (19). Outras seis pessoas foram mortas perto de outro local de ajuda no sul, segundo o relato.

As Forças Armadas de Israel disseram que suas tropas dispararam tiros de advertência contra uma multidão de milhares de pessoas no norte de Gaza neste domingo para remover o que disseram ser “uma ameaça imediata”.

O governo israelense disse que as descobertas iniciais sugerem que os números de vítimas relatados foram inflados e que “certamente não tem como alvo intencional os caminhões de ajuda humanitária”.

A organização não fez comentários imediatos sobre o incidente no sul.

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU disse que, pouco depois de entrar em Gaza, um comboio de 25 caminhões do PMA transportando ajuda alimentar encontrou “multidões de civis famintos” que, em seguida, foram atacados a tiros.

“O PMA reitera que qualquer violência envolvendo civis em busca de ajuda humanitária é completamente inaceitável”, disse em um comunicado.

No total, as autoridades de saúde disseram que 88 pessoas foram mortas por tiros israelenses e ataques aéreos no enclave neste domingo.

