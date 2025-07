Trump anuncia tarifas de 25% à Índia e cita relação do país com Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 25% sobre os produtos importados da Índia a partir de 1º de agosto.

Trump disse que a Índia também enfrentará uma penalidade não especificada em 1º de agosto, mas não detalhou o valor ou a motivação, mas citou a relação da Índia com a Rússia.

"Embora a Índia seja nossa amiga, ao longo dos anos fizemos relativamente poucos negócios com eles porque suas tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo, e eles têm as barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e detestáveis", escreveu Trump em um post no Truth Social.

"Eles sempre compraram a grande maioria de seus equipamentos militares da Rússia e são o maior comprador de ENERGIA da Rússia, junto com a China, em um momento em que todos querem que a Rússia PARE DE MATAR NA UCRÂNIA - TUDO QUE NÃO É BOM!"

O Ministério do Comércio da Índia, que está liderando as negociações comerciais com os EUA, não respondeu a uma solicitação de comentário até a publicação deste texto.

Ampliada às 10h07

