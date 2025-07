Trump emite cartas com percentual tarifário a mais sete países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu nesta quarta-feira (9) uma nova bateria de cartas com percentuais tarifários para sete países, incluindo Argélia, Brunei, Iraque, Líbia, Moldávia, Filipinas e Sri Lanka.

As cartas comunicam tarifas de 30% para Argélia, Líbia e Iraque; 25% para Brunei, Moldávia e Sri Lanka; e 20% para as Filipinas.

Na segunda-feira (7), os EUA anunciaram as duas primeiras cartas para o Japão e a Coreia do Sul anunciando tarifas de importação de 25% aos dois países, a partir de 1° de agosto.

Negociações

No mesmo dia, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que esperava fazer vários anúncios comerciais 48 horas seguintes, acrescentando que sua caixa de entrada de email estava cheia de mensagens com propostas de negociação de última hora de países para fechar um acordo tarifário antes do prazo final que seria 9 de julho, mas foi adiado para 1°.

Bessent não informou quais países poderiam obter acordos e o que eles poderiam conter. Trump tem mantido grande parte do mundo na expectativa do resultado de meses de negociações com países que esperam evitar os pesados aumentos de tarifas que ele ameaçou.

Atualizada às 14h45 para incluir o Sri Lanka na lista de países que receberam notificações