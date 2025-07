Trump intensifica guerra comercial com tarifas de 30% para UE e México

O presidente Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre as importações do México e da União Europeia a partir de 1º de agosto, depois que semanas de negociações com os principais aliados e parceiros comerciais dos EUA não levaram a um acordo comercial abrangente.

Em uma escalada da guerra comercial de Trump, as novas tarifas foram anunciadas em cartas separadas para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e para a presidente do México, Claudia Sheinbaum, publicadas no Truth Social, rede social do Trump, neste sábado (12).

A União Europeia e o México estão entre os maiores parceiros comerciais dos EUA.

Trump enviou cartas semelhantes a 23 outros parceiros comerciais dos EUA nesta semana, incluindo Canadá, Japão e Brasil, estabelecendo taxas gerais que variam de 20% a 50%, bem como uma tarifa de 50% sobre o cobre.

O prazo de 1º de agosto dá aos países visados pelas cartas de Trump tempo para negociar um acordo comercial que poderia reduzir os níveis tarifários ameaçados.

A UE esperava chegar a um acordo comercial abrangente com os EUA para o bloco de 27 países.

Três autoridades da UE disseram à Reuters no sábado que as ameaças de Trump representam uma tática de negociação.

A carta de Trump à UE incluía uma exigência de que a Europa abandonasse suas próprias tarifas, indicando uma condição para qualquer acordo futuro.

"A União Europeia permitirá o acesso completo e aberto ao mercado dos Estados Unidos, sem que nenhuma tarifa seja cobrada de nós, em uma tentativa de reduzir o grande déficit comercial", escreveu Trump.

A presidente da UE, von der Leyen, disse que as tarifas de 30% interromperiam as cadeias de suprimentos transatlânticas essenciais, em detrimento de empresas e consumidores de ambos os lados do Atlântico.

Ela também disse que, embora a UE continue trabalhando para chegar a um acordo comercial, ela tomará todas as medidas necessárias para proteger os interesses da UE, "incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário".

O Canadá obteve uma tarifa mais alta, de 35%, em comparação com o México, com ambas as cartas citando fluxos de fentanil, embora os dados do governo mostrem que a quantidade da droga apreendida na fronteira mexicana foi significativamente maior do que na fronteira canadense.

"O México tem me ajudado a proteger a fronteira, MAS o que o México tem feito não é suficiente. O México ainda não deteve os cartéis que estão tentando transformar toda a América do Norte em um playground do narcotráfico", escreveu Trump.

O México envia mais de 80% do total de seus produtos exportados para os EUA e o livre comércio com seu vizinho do norte levou o México a ultrapassar a China como o principal parceiro comercial dos EUA em 2023.

A União Europeia estava se preparando para a carta de Trump, descrevendo suas taxas planejadas sobre o maior parceiro comercial e de investimentos dos Estados Unidos, após uma ampliação da guerra tarifária nos últimos dias.

Inicialmente, a UE esperava chegar a um acordo comercial abrangente, incluindo tarifas zero por zero sobre produtos industriais, mas meses de negociações difíceis levaram à conclusão de que ela provavelmente terá que se contentar com um acordo provisório e esperar que algo melhor ainda possa ser negociado.

O bloco de 27 países está sob pressões conflitantes, uma vez que a Alemanha, a maior potência, pediu um acordo rápido para proteger sua indústria, enquanto outros membros da UE, como a França, disseram que os negociadores da UE não deveriam ceder a um acordo unilateral nos termos dos EUA.

A cascata de ordens tarifárias de Trump desde que retornou à Casa Branca começou a gerar dezenas de bilhões de dólares por mês em novas receitas para o governo dos EUA. A receita das tarifas alfandegárias dos EUA ultrapassou US$100 bilhões no ano fiscal federal até junho, de acordo com dados do Tesouro dos EUA na sexta-feira.

Os porta-vozes da presidente mexicana Claudia Sheinbaum e do Ministério da Economia do México não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.